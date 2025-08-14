Ein legendäres Wrestling-Duo ist nach 14 Jahren wieder vereint

Ein legendäres Wrestling-Duo ist wieder vereint: Adam Copeland und Christian Cage, die ehemaligen Edge und Christian, stehen wieder Seite an Seite.
Legendäres Duo wieder vereint
Die beiden WWE-Legenden, inzwischen bei Konkurrent AEW aktiv, bestreiten in Kürze ihr erstes Match als Tag Team seit 14 Jahren. Weitere, noch größere gegen hochkarätige Duos der Gegenwart, dürften folgen.
AEW Dynamite: Die ehemaligen Edge und Christian wieder vereint
Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite knüpften Copeland und Cage in ihrer gemeinsamen Langzeitstory an die Ereignisse beim Jahreshöhepunkt All In an, bei dem Copeland aus einer längeren Verletzungspause zurückgekehrt war und Cage rettete, als der von seinen Verbündeten Nick Wayne und Kip Sabian verraten wurde und Cage eine schwere Verletzung drohte, als sich Wayne und Sabian mit FTR zusammenschlossen - die ihrerseits Copeland in den Rücken gefallen waren.
Bei Dynamite wurde die Geschichte weitergesponnen, als Copeland in einem Match auf Stokely Hathaway traf, den Manager von FTR - und danach FTR einmal mehr auf Copeland losgingen.
Cage kam nun Copeland zu Hilfe und vertrieb FTR - sowie auch die herbeistürmenden Wayne und Sabian. Es gab dabei eine Umarmung der bei AEW bisher verfeindeten Weggefährten - und die Ankündigung ihrer offiziellen Reunion: Beim Event AEW x NJPW Forbidden Door am 24. Juni in London werden die beiden gegen Kip Sabian und Nick Wayne antreten.
Es dürfte nur das erste Kapitel des letzten Akts der Karriere der mittlerweile jeweils 51 Jahre alten Copeland und Cage sein. Teil der Reunion - die ein Grund war, warum Copeland WWE 2023 Richtung AEW verlassen hatte - dürften auch „Dream Matches“ gegen die profilierteren Duos FTR und die Young Bucks sein.