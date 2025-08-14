Ein legendäres Wrestling-Duo ist nach 14 Jahren wieder vereint

Martin Hoffmann 14.08.2025 • 11:29 Uhr Adam Copeland und Christian Cage, die ehemaligen Edge und Christian, feiern bei AEW Dynamite ihre lang ersehnte Reunion.

Ein legendäres Wrestling-Duo ist wieder vereint: Adam Copeland und Christian Cage, die ehemaligen Edge und Christian, stehen wieder Seite an Seite.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die beiden WWE-Legenden, inzwischen bei Konkurrent AEW aktiv, bestreiten in Kürze ihr erstes Match als Tag Team seit 14 Jahren. Weitere, noch größere gegen hochkarätige Duos der Gegenwart, dürften folgen.

AEW Dynamite: Die ehemaligen Edge und Christian wieder vereint

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite knüpften Copeland und Cage in ihrer gemeinsamen Langzeitstory an die Ereignisse beim Jahreshöhepunkt All In an, bei dem Copeland aus einer längeren Verletzungspause zurückgekehrt war und Cage rettete, als der von seinen Verbündeten Nick Wayne und Kip Sabian verraten wurde und Cage eine schwere Verletzung drohte, als sich Wayne und Sabian mit FTR zusammenschlossen - die ihrerseits Copeland in den Rücken gefallen waren.

Bei Dynamite wurde die Geschichte weitergesponnen, als Copeland in einem Match auf Stokely Hathaway traf, den Manager von FTR - und danach FTR einmal mehr auf Copeland losgingen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Cage kam nun Copeland zu Hilfe und vertrieb FTR - sowie auch die herbeistürmenden Wayne und Sabian. Es gab dabei eine Umarmung der bei AEW bisher verfeindeten Weggefährten - und die Ankündigung ihrer offiziellen Reunion: Beim Event AEW x NJPW Forbidden Door am 24. Juni in London werden die beiden gegen Kip Sabian und Nick Wayne antreten.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN