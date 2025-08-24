Wrestling-Spektakel in London endet völlig verstörend

Martin Hoffmann 25.08.2025 • 00:30 Uhr Ein stimmungsvoller und ereignisreicher Großevent von WWE-Rivale AEW in London endet mit Schockszenen um Lokalmatador Will Ospreay. Sie sind inszeniert - doch der Hintergrund ist ernst.

WWE-Konkurrent All Elite Wrestling hat eine turbulente und stimmungsvolle Rekordshow in London auf die Beine gestellt - doch dieser Schluss ließ die Fans verstört zurück.

Zum Abschluss des Events Forbidden Door in der O2 Arena - co-produziert von der japanischen AEW-Partnerliga mündete das vermeintliche Happy End des starbesetzten Hauptkampfs in Schockszenen um den populären Lokalmatador Will Ospreay.

Und auch wenn es sich dabei um eine Inszenierung handelte: Es erscheint offensichtlich, dass der britische Ausnahmewrestler der Liga nun für lange Zeit fehlen wird - denn der Hintergrund der Szenerie ist real und ernst.

AEW x NJPW Forbidden Door: Ospreays vorerst letztes Hurra

Ospreay war bei der Show - bei der auch die deutsche Wrestlerin Bozilla ihr AEW-Debüt gefeiert hatte - ein Protagonist des abschließenden Fights: ein „Lights Out Steel Cage Match“, in dem Ospreay und vier andere Publikumslieblinge (Kenny Omega, Kota Ibushi, Darby Allin und Hiroshi Tanahashi) auf das böse Bündnis der Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli und Gabe Kidd) und der Young Bucks (Nick und Matt Jackson) trafen.

Der Käfigkampf hatte keine Regeln und zudem die Story, dass er „unsanctioned” war - die Liga war demnach für eventuelle Verletzungen der Teilnehmer nicht haftbar.

In diesem Fall schrieb die Realität das Drehbuch: Ospreay ging mit einer echten Nackenverletzung in das Match - und wie er unter der Woche während der TV-Show Dynamite klarmachte, muss er sich deswegen nach Forbidden Door einer Operation und einer langen Pause unterziehen.

Der für seinen spektakulären, aber auch sehr riskanten Stil bekannte Brite ließ erahnen, dass die Blessur ernst ist: Er sprach davon, nach der nötigen OP womöglich „nicht mehr derselbe Will Ospreay“ zu sein. Reporter-Guru Dave Meltzer verglich den Zustand Ospreays mit dem von WWE-Legende Kurt Angle - der Nackenbereich des Olympiasiegers im Ringen 1996 ist aufgrund jahrelangen Raubbaus schwer und chronisch geschädigt.

Happy End nimmt hässliche Wendung

Nichtsdestotrotz ließ es sich Ospreay nicht nehmen, vor seinem Heimpublikum nochmal eine große Show abzuliefern: Die vielen anderen Teilnehmer des Matches gaben ihm zwar die Gelegenheit, sich mehr zu schonen als in einem Einzelkampf - trotzdem zündete Ospreay zahlreiche spektakuläre und gefährliche Flugaktionen, unter anderem sogar einen Moonsault (Rückwärtssalto) aus mehreren Metern Höhe vom Käfigrand auf die Rivalen im Ring.

Auch die anderen Teilnehmer zeigten in dem rasanten Kampf viele Hochrisikomanöver und teils enorm brutale Einlagen - der ehemalige World Champion Moxley etwa traktierte das Ohr seinen Erzrivalen Allin höchst blutig mit einer Gabel. Später schaltete Allin mit einem Sturz vom Käfigrand durch zwei Tische außerhalb des Rings sich und Moxleys Verbündeten Kidd aus.

Das Match endete, als es den Publikumslieblingen gelang, Matt Jackson zu isolieren und mit zahlreichen „Big Moves“ so zu schwächen, dass er letztlich niedergerungen wurde. Die letzte Aktion lieferte Japan-Legende Tanahashi - die zu Beginn des kommenden Jahres ihre Karriere beenden wird - mit seiner Flugaktion High Fly Flow.

Das siegreiche Team feierte und überließ am Ende Ospreay den Ring, um sich von seinem Heimpublikum feiern zu lassen. Der 32-Jährige wirkte sichtbar wehmütig und gab am Ende dem Ring einen Abschiedskuss, ehe er den Käfig verließ. Das scheinbare Ende der Show bekam dann aber nochmal eine hässliche Wendung.

Moxley und Castagnoli geben Ospreay den Rest

Als Ospreay den Käfig verlassen wollte, stürmten Moxley und Castagnoli nochmal hinein und gingen brutal aus Ospreay los, während die anderen Bösewichte den Zugang zum Käfig versperrten.

Ospreay bekam in schneller Abfolge eine Reihe von Aktionen auf seinen verletzten Nacken ab, am Ende klemmten Moxley und sein Schweizer Kompagnon Ospreay (bei WWE einst bekannt als Dean Ambrose und Cesaro) in einem Stuhl ein und gaben ihm mit einem Tritt auf den Stuhl den Rest.

Die geschockten Fans sahen am Ende noch, wie der regungslose Ospreay von seinen Teamkollegen und Sanitätern umringt wurde, die eine Trage für ihn vorbereiteten.

