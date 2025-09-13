Gefeuert! WWE-Comeback endet unrühmlich

Unrühmliches Ende einer WWE-Rückkehr: Übereinstimmenden Medienberichten ist der Mexikaner Andrade nicht mehr Teil des Wrestling-Marktführers - wie der Reporter Jon Alba berichtet, ist der 35-Jährige gefeuert worden. Die Hintergründe sind unklar.
WWE feuert glücklosen Star
Andrade, Ex-Ehemann von Rekord-Damenchampion Charlotte Flair, war erst Anfang 2024 von Konkurrent AEW zu WWE zurückgekehrt - ein Comeback, das eher als Fehlschlag in Erinnerung bleiben wird.
Von WWE zu AEW und zurück
Der ehemalige NXT- und US-Champion hatte 2021 von sich aus seine WWE-Entlassung gewünscht und schließlich gewährt bekommen.
Er wechselte zu AEW, wo er als Andrade El Idolo teils eine größere Rolle im Programm spielte - aber wo es auch einige Reibereien gab. Unter anderem gab es eine Suspendierung wegen einer Backstage-Handgreiflichkeit mit Wrestler-Kollege Sammy Guevara und wiederkehrende Irritationen um öffentliche Koketterie Andrades mit einem Abgang.
Andrade ließ seinen AEW-Vertrag letztlich auslaufen und ging nach einem letzten Match gegen den mittlerweile ebenfalls zurück zu WWE gewechselten Miro / Rusev wieder zum alten Arbeitgeber. Mit einer persönlichen Danksagung von Andrade an AEW-Chef Tony Khan endete das turbulente Engagement zumindest einigermaßen versöhnlich.
Wohin führt Andrades Weg nun?
Nach dem Überraschungsauftritt beim Royal Rumble 2024 konnte Andrade letztlich nicht an frühere Erfolge anknüpfen: Er gewann keinen Titelgürtel abgesehen von dem nachrangigen Speed Title, zuletzt war er beim SummerSlam Teil des TLC-Tag-Team-Leitermatches an der Seite von Rey Fenix.
Das WWE-Aus Andrades schafft eine pikante Situation, denn durch den Kauf der mexikanischen Liga AAA durch den WWE-Mutterkonzern TKO ist Andrade damit auch dort aus dem Spiel.
Als logische Optionen auf größerer Bühne bleiben dem ehemaligen La Sombra zwei frühere Arbeitgeber, die inzwischen über eine Kooperation miteinander verbunden sind: AEW und die mexikanische Traditionsliga CMLL. Ob Andrades Weg tatsächlich dorthin zurückführt, wird sich zeigen, wenn die übliche WWE-Kündigungsfrist von 90 Tagen abgelaufen ist.