Gefeuert! WWE-Comeback endet unrühmlich

Martin Hoffmann 14.09.2025 • 00:43 Uhr Keine zwei Jahre nach seinem Comeback bei WWE von Konkurrent AEW ist der Mexikaner Andrade entlassen worden.

Unrühmliches Ende einer WWE-Rückkehr: Übereinstimmenden Medienberichten ist der Mexikaner Andrade nicht mehr Teil des Wrestling-Marktführers - wie der Reporter Jon Alba berichtet, ist der 35-Jährige gefeuert worden. Die Hintergründe sind unklar.

Andrade, Ex-Ehemann von Rekord-Damenchampion Charlotte Flair, war erst Anfang 2024 von Konkurrent AEW zu WWE zurückgekehrt - ein Comeback, das eher als Fehlschlag in Erinnerung bleiben wird.

Von WWE zu AEW und zurück

Der ehemalige NXT- und US-Champion hatte 2021 von sich aus seine WWE-Entlassung gewünscht und schließlich gewährt bekommen.

Er wechselte zu AEW, wo er als Andrade El Idolo teils eine größere Rolle im Programm spielte - aber wo es auch einige Reibereien gab. Unter anderem gab es eine Suspendierung wegen einer Backstage-Handgreiflichkeit mit Wrestler-Kollege Sammy Guevara und wiederkehrende Irritationen um öffentliche Koketterie Andrades mit einem Abgang.

Andrade ließ seinen AEW-Vertrag letztlich auslaufen und ging nach einem letzten Match gegen den mittlerweile ebenfalls zurück zu WWE gewechselten Miro / Rusev wieder zum alten Arbeitgeber. Mit einer persönlichen Danksagung von Andrade an AEW-Chef Tony Khan endete das turbulente Engagement zumindest einigermaßen versöhnlich.

Wohin führt Andrades Weg nun?

Nach dem Überraschungsauftritt beim Royal Rumble 2024 konnte Andrade letztlich nicht an frühere Erfolge anknüpfen: Er gewann keinen Titelgürtel abgesehen von dem nachrangigen Speed Title, zuletzt war er beim SummerSlam Teil des TLC-Tag-Team-Leitermatches an der Seite von Rey Fenix.

Das WWE-Aus Andrades schafft eine pikante Situation, denn durch den Kauf der mexikanischen Liga AAA durch den WWE-Mutterkonzern TKO ist Andrade damit auch dort aus dem Spiel.