Nächstes Überraschungs-Comeback bei WWE-Rivale AEW

Nach Wardlow und Hook hat sich ein weiterer länger nicht gesehener Star bei All Elite Wrestling zurückgemeldet!
Nächstes Comeback bei AEW
Bei der aktuellen Ausgabe von AEW Dynamite kehrte Ex-Damenchampion Riho nach mehr als einem Jahr Pause in den Ring zurück. Sie attackierte TBS-Champion Mercedes Moné - und ein Titelmatch gegen die frühere Sasha Banks von WWE ist schon fixiert.
AEW Dynamite: Riho ist zurück und fordert Mercedes Moné
Zuvor hatte Moné ihre über 400 Tage währende Regentschaft mit einem Sieg über die Britin Alex Windsor weiter ausgebaut.
Doch kaum war ihr Arm zum Zeichen des Erfolgs gehoben, ertönte Rihos Theme. Der erste Damenchampion der jungen AEW-Geschichte stürmte in den Ring, konterte Monés ersten Angriff und beförderte die Titelträgerin mit einem Dropkick aus dem Seilgeviert. Im weiteren Verlauf der Show bestätigte das Kommentatorenteam: Riho erhält bei AEW All Out die Chance auf Monés Gürtel.
All Out steigt am 20. September 2025 in Toronto und ist ein Heimspiel für das wieder vereinte Legendenduo Adam Copeland und Christian Cage (Edge und Christian), die in ihrem kanadischen Geburtsland auf FTR treffen werden.
Auf denselben Tag wie All Out hat WWE - nicht zufällig - auch seine neue Großveranstaltung WrestlePalooza gelegt, bei der es das Comeback von AJ Lee an der Seite von Ehemann CM Punk und ein Mixed-Match gegen Seth Rollins und Becky Lynch zu geben scheint.
Beide Ligen starten mit ihren jeweiligen Events in eine neue Ära: Für WWE ist es der erste Großevent beim neuen US-Medienpartner ESPN, für AEW - das die Startzeit von All Out vorgezogen hat, um nicht in ganz direkter Konkurrenz zu WWE zu laufen - ist es der erste Pay Per-View auf dem Streamingdienst HBO Max.