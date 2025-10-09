Horror-Sturz! Erneutes Drama um Top-Wrestler

Martin Hoffmann 09.10.2025 • 10:05 Uhr Kota Ibushi stürzt bei einer TV-Aufzeichnung von WWE-Rivale AEW vom obersten Seil und verletzt sich offenbar schwer. Er hatte gerade erst ein anderes, langes Verletzungs-Martyrium überstanden.

Bitteres Verletzungs-Drama bei WWE-Rivale AEW - und es trifft ausgerechnet einen, der schon ein anderes, besonders schlimmes hinter sich hat.

Der japanische Wrestling-Star Kota Ibushi hat sich bei den Aufzeichnungen zu der TV-Show Collision in Jacksonville offenbar schwer verletzt.

AEW: Kota Ibushi wohl schwer verletzt

Im Duell mit Josh Alexander stürzte der japanische Star vom obersten Seil mehrere Meter tief in den Bereich um den Ring, sein Bein knickte dabei unglücklich weg. Sofort eilten Sanitäter herbei, um den „Golden Star“ zu versorgen.

Nach einer mehrminütigen Untersuchung wurde Ibushi auf einer Trage abtransportiert. Währenddessen wurde die Halle abgedunkelt, um den Einsatz abzuschirmen.

Im Anschluss betrat AEW-Präsident Tony Khan die Rampe, bedankte sich bei den Fans für ihre Geduld und ihr respektvolles Verhalten und stimmte gemeinsam mit ihnen einen „Ibushi“-Sprechchor an. Die Show wurde erst danach fortgesetzt.

Wie der Pro Wrestling Insider berichtet, hat sich der 43-Jährige wohl den Oberschenkel gebrochen.

Horror-Verletzung schon im Jahr 2021

Ibushi, langjähriger Tag-Team-Partner und Weggefährte des früheren AEW World Champions Kenny Omega, hatte bereits 2021 bei seiner früheren Liga NJPW in Japan eine folgenschwere Horror-Verletzung erlitten. In einem Match gegen seinen heutigen AEW-Kollegen Kazuchika Okada erlitt Ibushi eine schlimme Schulterblessur, die ihn letztlich fast eineinhalb Jahre außer Gefecht setzte.

Das Verletzungsdrama trug zu einem hässlichen öffentlichen Zerwürfnis zwischen Ibushi und NJPW bei, das 2023 damit endete, dass die Liga seinen Vertrag auslaufen ließ.

Ibushi wechselte zur US-Partnerliga AEW, schien dort aber ebenfalls noch lange von den Verletzungsfolgen geplagt. Er legte mehrfach Pausen ein, wirkte außer Form, ein Schatten seiner selbst - weit entfernt von der Extraklasse, die ihn früher ausgezeichnet hatte.