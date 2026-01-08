Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
AFRIKA-CUP
HANDBALL
WINTERSPORT
US-SPORT
DARTS
TENNIS
BASKETBALL
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
AEW>

Von WWE gefeuerter Star nun doch zurück bei AEW - und er ist nicht allein

Ex-WWE-Star nun doch zurück bei AEW

Der bei WWE gefeuerte Andrade El Idolo ist nun doch dauerhaft zurück beim Konkurrent. Bei der TV-Show Dynamite wird auch eine weitere Neuverpflichtung enthüllt.
Andrade El Idolo (hinten) und der frühere Jake Something haben bei AEW unterschrieben
Andrade El Idolo (hinten) und der frühere Jake Something haben bei AEW unterschrieben
© AEW
Martin Hoffmann
Der bei WWE gefeuerte Andrade El Idolo ist nun doch dauerhaft zurück beim Konkurrent. Bei der TV-Show Dynamite wird auch eine weitere Neuverpflichtung enthüllt.

All Elite Wrestling hat ein größeres Comeback nun doch unter Dach und Fach gebracht: Zwei Monate nach seiner wegen eines Vertragskonflikts mit Ex-Arbeitgeber WWE schnell abgebrochenen Rückkehr ist Andrade El Idolo nun doch zurück beim Rivalen - und er ist nicht allein.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite meldete sich der frühere NXT- und US-Champion mit einem Paukenschlag zurück: Der Mexikaner stand im Zentrum einer großen Inszenierung - und war nicht der einzige Neuzugang, der dabei präsentiert wurde.

AEW Dynamite: Andrade El Idolo zurück - ehemaliger Jake Something debütiert

Wie schon bei seinem Auftritt Anfang Oktober tauchte Andrade an der Seite der Don Callis Family auf, die nach einem Sechs-Mann-Tag-Team-Match die Ligamitgründer The Young Bucks (Nick und Matt Jackson) sowie deren Verbündeten Jack Perry attackierten.

Als weiteres neues Mitglied führte Callis Jake Doyle ein, den ehemaligen Jake Something von TNA. Doyle scheint bei AEW ein neues Tag Team mit Mark Davis zu formieren, dem ehemaligen Partner von Shootingstar Kyle Fletcher. Doyle und Davis hatten zu Beginn der Show das Duo JetSpeed (Mike Bailey und Kevin Knight) attackiert - das dann noch vergeblich versuchte, den Bucks und Perry zu Hilfe zu kommen.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Andrade war im September von WWE gefeuert worden, angeblich wegen mehrerer Verstöße gegen die Anti-Doping-Richtlinien der Liga. Eine schnelle Rückkehr zu AEW folgte, wurde dann jedoch nach einem Auftritt auf Eis gelegt: WWE hatte eine Nichtantrittsklausel gezogen, die Andrade wegen der Umstände seiner Entlassung für ein Jahr jeden Auftritt beim Konkurrenten verbieten sollte.

Medienberichten zufolge hat Andrade inzwischen jedoch mit anwaltlichem Beistand erfolgreich gegen die Klausel angekämpft bzw. sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. AEW-Boss Tony Khan bestätigte am Mittwoch die Verpflichtungen von Andrade und Doyle.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite