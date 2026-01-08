Von WWE gefeuerter Star nun doch zurück bei AEW - und er ist nicht allein

All Elite Wrestling hat ein größeres Comeback nun doch unter Dach und Fach gebracht: Zwei Monate nach seiner wegen eines Vertragskonflikts mit Ex-Arbeitgeber WWE schnell abgebrochenen Rückkehr ist Andrade El Idolo nun doch zurück beim Rivalen - und er ist nicht allein.
Ex-WWE-Star nun doch zurück bei AEW
Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite meldete sich der frühere NXT- und US-Champion mit einem Paukenschlag zurück: Der Mexikaner stand im Zentrum einer großen Inszenierung - und war nicht der einzige Neuzugang, der dabei präsentiert wurde.
AEW Dynamite: Andrade El Idolo zurück - ehemaliger Jake Something debütiert
Wie schon bei seinem Auftritt Anfang Oktober tauchte Andrade an der Seite der Don Callis Family auf, die nach einem Sechs-Mann-Tag-Team-Match die Ligamitgründer The Young Bucks (Nick und Matt Jackson) sowie deren Verbündeten Jack Perry attackierten.
Als weiteres neues Mitglied führte Callis Jake Doyle ein, den ehemaligen Jake Something von TNA. Doyle scheint bei AEW ein neues Tag Team mit Mark Davis zu formieren, dem ehemaligen Partner von Shootingstar Kyle Fletcher. Doyle und Davis hatten zu Beginn der Show das Duo JetSpeed (Mike Bailey und Kevin Knight) attackiert - das dann noch vergeblich versuchte, den Bucks und Perry zu Hilfe zu kommen.
Andrade war im September von WWE gefeuert worden, angeblich wegen mehrerer Verstöße gegen die Anti-Doping-Richtlinien der Liga. Eine schnelle Rückkehr zu AEW folgte, wurde dann jedoch nach einem Auftritt auf Eis gelegt: WWE hatte eine Nichtantrittsklausel gezogen, die Andrade wegen der Umstände seiner Entlassung für ein Jahr jeden Auftritt beim Konkurrenten verbieten sollte.
Medienberichten zufolge hat Andrade inzwischen jedoch mit anwaltlichem Beistand erfolgreich gegen die Klausel angekämpft bzw. sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. AEW-Boss Tony Khan bestätigte am Mittwoch die Verpflichtungen von Andrade und Doyle.