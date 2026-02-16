Ex-WWE-Duo unterschreibt bei Konkurrent AEW - neue Details

SPORT1 16.02.2026 • 14:06 Uhr The IInspiration, die ehemaligen IIconics, schließen sich bei einem Gastspiel in ihrer australischen Heimat dem Konkurrenten AEW an. Tags zuvor hatte die Liga schon einen weiteren Neuzugang enthüllt.

Die Gerüchteküche brodelte schon seit einiger Zeit, nun ist es passiert - wenn auch unter etwas überraschenden Umständen: Das frühere WWE-Duo The IInspiration - ehemals The IIconics - hat am Sonntag in seiner australischen Heimat sein Debüt für Konkurrent AEW gefeiert.

Am Tag nach dem TV-Special Grand Slam: Australia bestritten Cassie Lee und Jessie McKay (die einstigen Peyton Royce und Billie Kay) bei einem Live-Event in Brisbane ihr erstes Match für die Liga - und bezeichneten sich nach einem Sieg über das Duo Frankie B und Asyha in einer Ansprache ans Publikum als „offiziell All Elite“. Wie das Portal Fightful inzwischen berichtet, haben die beiden „mehrjährige“ Verträge bei der Promotion von Tony Khan unterschrieben.

Die ehemaligen IIconics von WWE gehen zu AEW

McKay und Lee sind ehemalige Schulfreundinnen, die 2015 gemeinsam bei WWE angeheuert hatten. Ihren größten Triumph feierten sie 2019, als sie bei der Megashow WrestleMania in New York die damaligen Tag-Team-Champions Bayley und Sasha Banks (nun Mercedes Moné bei AEW) entthronten.

2021 wurden die beiden nach einer zwischenzeitlichen Trennung und einem spürbaren Karriere-Knick beider entlassen. Seitdem hatten sie zwei Engagements bei der kleineren Liga TNA (ehemals: Impact Wrestling), wo sie ebenfalls zweimal als Tag-Team-Champions regierten, und hatten zwischenzeitlich auch eine längere Auszeit von Wrestling hingelegt, um sich andere beruflichen und privaten Vorhaben zu widmen. Beide sind inzwischen Mütter, Lee hat zwei Kinder mit dem WWE- und früheren AEW-Wrestler Shawn Spears.

Mit einer Fanbase von 1 (McKay) bzw. 2 Millionen Followern (Lee) bei Instagram genießen The Iinspiration auch eine hohe Social-Media-Popularität - was ein Faktor bei der Verpflichtung der beiden sein dürfte.

AEW enthüllte bei Grand Slam weiteren Neuzugang

Einen weiteren Neuzugang hatte AEW schon tags zuvor enthüllt: Mit einer Attacke auf die Tag-Team-Champions Willow Nightingale und Harley Cameron führte sich am Samstag bei Grand Slam auch Lena Kross vor heimischem Publikum bei AEW ein.

Die 1,83 Meter große Hünin, die sich in den vergangenen Jahren in der australischen Szene hervorgetan hatte, schloss sich bei Grand Slam dem Team MegaBad aus Megan Bayne und Penelope Ford an.

Im Hauptkampf der Show besiegte World Champion MJF Schwergewicht Brody King. Wie schon bei ihrem ersten Aufeinandertreffen kurz zuvor stimmten die Fans einen „Fuck-ICE!”-Sprechchor an. Das Statement gegen die unter Präsident Donald Trump berüchtigt gewordene Einwanderungspolizei hatte sich aus der offenen Kritik diverser AEW-Stars wie King entwickelt und hatte AEW internationale Schlagzeilen abseits der Wrestling- und Sportmedien eingebracht.