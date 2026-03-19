Comeback-Match für legendäres Wrestling-Duo fix!

Martin Hoffmann 19.03.2026 • 07:20 Uhr Adam Copeland und Christian Cage, die ehemaligen Edge und Christian, greifen eine Woche vor WrestleMania nach den Tag-Team-Titeln von WWE-Rivale AEW.

Sechs Monate lang war ihre Reunion-Tour unterbrochen – nun sind Adam Copeland und Christian Cage zurück und greifen gleich wieder nach den Tag-Team-Titeln von WWE-Rivale AEW.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite machten die ehemaligen Edge und Christian ein erneutes Duell der Generationen gegen die amtierenden Titelträger FTR offiziell. Es steigt am 12. April bei der Großveranstaltung Dynasty in ihrer kanadischen Heimat, eine Woche vor der WWE-Megashow WrestleMania.

Auch die Andeutungen für das nächste „Dream Match“ der Legenden wurden in der Nacht zum Donnerstag weiter vertieft.

AEW Dynamite: Copeland und Cage vor erneutem Duell mit FTR

Die mittlerweile jeweils 52 Jahre alte Copeland und Cage haben sich bei AEW für ein letztes Hurra zusammengefunden – ein Vierteljahrhundert nach ihrer legendären Dreierfehde gegen die Hardys und die Dudley Boyz bei WWE. Dazwischen standen erfolgreiche Einzelkarrieren – und schwere Nackenverletzungen, die sowohl Copeland und Cage scheinbar schon zu Sportinvaliden gemacht hatten.

Im Jahr 2020 folgte Copelands großes Comeback bei WWE, an das er noch einen Wechsel zu AEW anschloss, um dort zusammen mit Cage das gemeinsame Vermächtnis abzurunden.

Seit dem September-Event All Out waren die beiden nun aber nicht mehr bei AEW zu sehen. Offizieller Grund war eine Attacke von FTR auf Copelands Ehefrau Beth (die ehemalige Beth Phoenix von WWE), tatsächlich hatte sich Copeland einem Filmprojekt und einem Buch gewidmet.

Bei der Großveranstaltung Revolution am Wochenende folgte die Wiederkehr – die wohl auf eine große Dreierfehde gegen FTR (Dax Harwood und Cash Wheeler) und die Young Bucks (Nick und Matt Jackson) hinausläuft.

Duell mit den Young Bucks in Wembley?

Bei Revolution hatten FTR die Bucks um die Titel bezwungen, auf den Sieg gegen die AEW-Gründerväter und ewigen Rivalen folgte jedoch der umjubelte Auftritt von Cope und Cage, die FTR und ihren Manager Stokely Hathaway verprügelten.

Im Abschlusssegment von Dynamite erklärten die Bucks nun, dass sie noch nicht fertig mit FTR seien. Es folgte ein weiterer Auftritt von Copeland und Cage, die ihr Titelmatch gegen FTR offiziell machten – und auch die Absicht bekundeten, sich danach mit den Bucks zu messen.

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Auch FTR versuchten sich einzuschalten, wurden aber von ihren vier Konkurrenten gemeinsam abgefertigt. Die Show endete damit, dass sowohl Cope und Cage als auch die Bucks Hand an die begehrten Titelgürtel legten.

Die Fehde scheint auf ein großes Duell von Cope und Cage gegen die Bucks und/oder einen Dreikampf mit FTR hinauszulaufen. Ihren Höhepunkt dürfte die Story beim Jahreshöhepunkt All In Ende August im Londoner Wembley-Stadion finden – gut möglich, dass für dort das letzte Match von Copeland und Cage geplant ist.

Ronda Rousey nicht bei AEW Dynamite

Keinen erneuten Auftritt gab es bei Dynamite von UFC-Ikone Ronda Rousey, die bei Revolution völlig überraschend ihr AEW-Debüt an der Seite ihrer MMA-Weggefährtin Marina Shafir gefeiert hatte.

Shafirs Fehde mit „Timeless“ Toni Storm. dem größten Publikumsliebling der AEW-Frauenszene wurde stattdessen mit einer Rätselstory fortgesetzt: Storm wurde vor einem angekündigten Match mit Shafir von einer unbekannten Person hinter den Kulissen attackiert.

An ihrer Stelle trat ihre Freundin Mina Shirakawa gegen Shafir an und kassierte eine Niederlage. Wer hinter der „mystery attack“ auf Storm steckte, blieb vorerst unaufgelöst.