SPORT1 26.03.2026 • 08:36 Uhr Bei AEW Dynamite verkündet der WWE-Rivale neue große Duelle für sein nächstes Großevent Dynasty: Kenny Omega fordert World Champion MJF, Will Ospreay trifft auf Jon Moxley.

Genau eine Woche vor dem WWE-Jahreshöhepunkt WrestleMania steigt in rund vier Wochen das nächste Großereignis von Konkurrent AEW – und man merkt, dass die Liga ihren Fans etwas bieten will.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite hat AEW zwei weitere große Duelle für den Pay Per-View Dynasty am 12. April in Vancouver angesetzt. World Champion MJF trifft auf den neuen Top-Herausforderer Kenny Omega – während sich Ex-Champ Jon Moxley und der britische Ausnahmewrestler Will Ospreay in ihrem ersten Einzelmatch unter dem AEW-Banner begegnen werden.

AEW Dynamite: Kenny Omega fordert MJF

Omega verdiente sich das Match mit einem Sieg über Rivale Swerve Strickland, bei dem er auch seine Position als EVP (Executive Vice President) der Promotion aufs Spiel setzte.

Es folgte ein Verbalduell mit MJF, der darauf verwies, dass er Omega 2023 bereits besiegt hat – während Omega konterte: Damals sei er körperlich nicht bei 60 bis 80 Prozent gewesen, nun sei er nahe 100 und jeder wisse, dass er in diesem Zustand besser als MJF sei.

Nachdem Omega Dynasty in seiner kanadischen Heimat als Schauplatz vorschlug, nahm MJF an: „The God vs. The Devil – you’re on“ („Der Gott gegen den Teufel, abgemacht“) erklärte er unter Anspielung auf seinen Spitznamen und den von Omega als „God of Professional Wrestling“. Einen von Omega angebotenen Handschlag verweigerte er demonstrativ und zog ab.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN