In Deutschland geborener Legendensohn überrascht bei WWE-Rivale AEW

Martin Hoffmann 05.03.2026 • 10:55 Uhr David Finlay, in Deutschland geborener Sohn der Ringikone Fit Finlay, unterschreibt bei WWE-Rivale AEW - und feiert bei der TV-Show Dynamite ein machtvolles Debüt an der Seite zweier alter Weggefährten.

Sein Vater galt als der Inbegriff des Wrestlings - nun erobert der Sohn die internationale TV-Bühne. David Finlay, Sohn der nordirischen Ringlegende Dave „Fit“ Finlay, hat bei WWE-Konkurrent All Elite Wrestling unterschrieben und bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite sein Debüt gefeiert.

Finlay, bisher aktiv bei der japanischen Traditionsliga NJPW, schloss sich bei AEW wieder mit seinen Weggefährten Gabe Kidd und Clark Connors zusammen und attackierte mit den beiden die Publikumslieblinge Darby Allin und Orange Cassidy. AEW-Boss Tony Khan bestätigte kurz darauf die Verpflichtung und die Reunion der ehemaligen Bullet Club: War Dogs, die nun schlicht The Dogs heißen.

Vater Fit Finlay: Legende bei WWE, WCW und auch in Deutschland

Der 32 Jahre alte Finlay knüpft im Ring an das Erbe seines in der Szene geradezu vergötterten Vaters an: Der für seine Ringkunst, vor allem aber auch seine kompromisslose Härte und Glaubwürdigkeit berühmte „Belfast Bruiser” Fit Finlay war ein Star bei WWE und der früheren Konkurrenzliga WCW - aber auch ein Idol der europäischen und deutschen Szene, in der auch der Sohn seine Wurzeln hat.

David Finlay wurde 1993 in Hannover geboren, zu einem Zeitpunkt, als der Vater bei der legendären Catch Wrestling Association (CWA) des weit über das Wrestling hinaus berühmten Österreichers „Big“ Otto Wanz war. Finlay, der Ältere, bestritt damals zahllose Schlachten gegen deutsch- und englischsprachige Größen wie Steven (William) Regal, Dave Taylor, Lance Storm, Eddie Gilbert, Franzl Schuhmann, Eddy Steinblock, August Smisl, Ulf Hermann und den jungen Alex Wright. Der Sohn saugte das Gewerbe, in dem auch sein Großvater und sein Urgroßvater aktiv waren, mit der Muttermilch auf - und begann in der niedersächsischen Geburtsstadt, in die Fußstapfen seines Papas zu treten.

Ende 2012 bestritt David Finlay in Hannover zusammen mit seinem Vater sein Debütmatch für die auf das Erbe der CWA aufbauende Liga EWP. Am Tag darauf folgte das erste Einzelmatch gegen einen gewissen Big Van Walter aus Wien - als Gunther mittlerweile einer der größten Stars bei WWE.

David Finlay gab AEW statt WWE den Zuschlag

David Finlay verschlug es im Jahr 2015 nach Japan, wo sein Vater ebenfalls großen Respekt genoss - und entwickelte sich dort Schritt für Schritt zum Star.

Anfang 2023 stieg Finlay bei NJPW zum Anführer der berühmt-berüchtigten Gruppierung Bullet Club auf - und beerbte damit Prince Devitt (Finn Balor), AJ Styles sowie die inzwischen ebenfalls bei AEW aktiven Kenny Omega und „Switchblade“ Jay White. Er hielt bei NJPW zahlreiche Titel und absolvierte auch „Bildungsreisen“ nach Mexiko und zu kleineren US-Ligen wie TNA und ROH (mittlerweile die Aufbauliga von AEW). Zu Beginn des Jahres ließ er seinen NJPW-Vertrag auslaufen, weil er die Zeit für den nächsten Karriereschritt gekommen sah.

Berichten zufolge erwog Finlay auch einen Wechsel zu WWE, wo auch schon sein jüngerer Bruder Brogan als Uriah Connors im Aufbaukader NXT aktiv ist. Laut einem Bericht von Bodyslam.net gab er AEW den Vorzug, weil WWE ihm zunächst nur einen NXT-Vertrag mit entsprechend schlechterer Entlohnung angeboten hätte - während er bei AEW direkt im Hauptkader angreifen darf.

Bei seiner Attacke führte Finlay auch direkt das familiäre Markenzeichen bei AEW ein: das Shillelagh (Knüttel), eine traditionell irische Schlagwaffe aus Holz.

AEW Dynamite: Titelwechsel und neue Matches für Revolution

Die Ankunft Finlays war nicht die einzige größere Entwicklung bei Dynamite: Im Hauptkampf der Show eroberte die Don Callis Family die AEW World Trios Titles: Das Trio aus Kazuchika Okada, Kyle Fletcher und Mark Davis besiegte den Verbund Jet Set Rodeo („Hangman“ Adam Page, „Speedball” Mike Bailey und Kevin Knight) mit Hilfe eines unfairen Eingriffs von World Champion MJF gegen den Erzrivalen Page.

MJF und Page bestreiten in eineinhalb Wochen den Hauptkampf des Pay Per-Views Revolution - sollte Page verlieren, bekommt er nie wieder eine Titelchance.