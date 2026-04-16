Große Titel-Überraschung bei WWE-Rivale AEW! Legende mischt mit

SPORT1 16.04.2026 • 07:13 Uhr Mit moralischer Unterstützung des legendären Mentors Sting krönt sich Mount-Everest-Bezwinger Darby Allin bei AEW Dynamite erstmals zum World Champion.

Wenige Tage vor der WWE-Megashow WrestleMania hat Konkurrent AEW seinen Fans eine große Überraschung geliefert und das Story-Geschehen auf den Kopf gestellt.

Mount-Everest-Bezwinger Darby Allin hat sich bei der TV-Show Dynamite erstmals den AEW World Title gesichert und seinen Weg zum selbst aufgebauten Topstar der Liga vollendet. Mit moralischer Unterstützung von seinem legendären Mentor Sting entthronte er im Hauptkampf des Specials Spring BreakThru den bisherigen Champion MJF – auf spektakuläre Weise.

AEW Dynamite: Darby Allin entthront MJF

Zu Beginn der Show wurde MJF informiert, dass er seinen Titel direkt im Eröffnungsmatch verteidigen müsse, nachdem sich Allin am Wochenende beim Event Dynasty zum Top-Herausforderer gekürt hatte.

MJF wehrte sich dagegen, er wollte seinen Titel mit Verweis auf sein anstrengendes Match gegen Kenny Omega am Sonntag und seinen gesundheitlichen Zustand gar nicht verteidigen. Letztlich rief ihn ein anderer Altvorderer im Ruhestand zur Ordnung: Kommentator Bryan Danielson verkündete im Namen von Ligaboss Tony Khan, dass MJF antreten müsse – oder den Titel aberkannt bekommen würde.

Legende Sting liefert den emotionalen Höhepunkt

Der Champion versuchte sich am Ende unfair mit einem Tiefschlag gegen Allin durchzumogeln, während Ringrichterin Aubrey Edwards abgelenkt war. Doch der von einem Peptalk Stings zusätzlich motivierte Herausforderer konterte umgehend und drehte das Momentum. Es folgte eine wilde und so nicht erwartete Sequenz: Allin traf nicht nur einmal, nicht zweimal, sondern gleich viermal mit seinem Coffin Drop.

Den Schlusspunkt setzte ein Headlock Takeover – eine Anspielung auf frühere Duelle der beiden, in denen MJF Allin immer wieder provokativ mit dem betont einfachen Manöver besiegte, um seine angebliche ringerische Überlegenheit zu demonstrieren. Nach wenigen Minuten war das Match beendet.

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