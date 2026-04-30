Das gab's im Wrestling-TV seit 15 Jahren nicht - und vielleicht auch nie wieder

Martin Hoffmann 30.04.2026 • 08:31 Uhr Zum ersten Mal seit 15 Jahren gaben sich Adam Copeland und Christian Cage, die ehemaligen Edge und Christian, bei Dynamite für ein gemeinsames Match im Free-TV die Ehre.

Es war ein kleines Stück Wrestling-Geschichte – zumindest ein kleines Stück Geschichte des Wrestling-Fernsehens.

Zum ersten Mal seit 15 Jahren hat sich eines der größten Tag Teams der Historie wieder für ein Match im Free-TV die Ehre gegeben: Zum ersten Mal seit ihrer Reunion bei AEW (und womöglich auch zum letzten Mal) sind Adam Copeland und Christian Cage, die ehemaligen Edge und Christian, in der Nacht zum Donnerstag bei der Sendung Dynamite in den Ring gestiegen – als Vorbereitung auf ein großes und wegweisendes Aufeinandertreffen in wenigen Wochen.

Copeland und Cage mit gemeinsamem Debüt bei AEW Dynamite

Copeland und Cage trafen in Fairfax auf das Duo RPG Vice (Rocky Romero und Trent Beretta) – ihr erstes gemeinsames TV-Match, seit sie sich im März 2011 bei WWE SmackDown zu einem Kampf gegen Alberto Del Rio und Brodus Clay zusammentaten. Wenige Wochen später musste der damalige Edge wegen einer lebensbedrohlichen Nackenverletzung als amtierender World Champion aus dem Ring zurücktreten.

Eineinhalb Jahrzehnte später sind der inzwischen 52-jährige Copeland und der zwischenzeitlich ebenfalls scheinbar zum Sportinvaliden gewordene Altersgenosse Cage bei AEW wieder vereint – auf der Jagd nach einem letzten gemeinsamen Titel.

Beim kommenden Großevent Double or Nothing am 24. Mai in New York bekommen sie eine erneute Chance in einem I Quit Street Fight gegen die amtierenden Champions FTR – die Zusatzklausel: Copeland und Cage dürfen nie wieder gemeinsam antreten, wenn sie verlieren.

Um sich auf das als schicksalhaft inszenierte Match einzustimmen, besiegten Copeland und Cage Romero und Beretta, Copeland pinnte Beretta nach rund 13 Minuten mit einem Spear (für deutsche Fans am Wochenende bei DMAX zu sehen). Als Botschaft an FTR traktierte Copeland Beretta noch weiter mit einem Würgegriff, bei dem er einen zerbrochenen Stuhl zu Hilfe nahm (WWE-Fans kennen die Aktion aus der Fehde mit Roman Reigns) – und brachte ihn dazu, symbolisch „I Quit“ („Ich gebe auf“) zu sagen, die Worte, die in dem anstehenden Titelmatch zum Ende des Matches führen.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Darby Allin gibt weiter den „Fighting Champion“

Im Hauptkampf des Abends erwies sich der frisch gekürte World Champion Darby Allin sich einmal mehr als „Fighting Champion“ und bestritt zum dritten Mal nacheinander bei Dynamite ein Titelmatch.

Auf Titelgewinn gegen MJF und eine Verteidigung gegen Tommaso Ciampa folgte nun ein weiterer Sieg – in einem David-gegen-Goliath-Duell rang der Zögling der Ikone Sting Schwergewicht Brody King nieder.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN