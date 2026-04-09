Dieses Debüt bei WWE-Rivale AEW sorgt für Gesprächsstoff

Martin Hoffmann 09.04.2026 • 07:42 Uhr Kurz nach einem historischen Sieg in Japan drückt ein junger Shootingstar auch AEW seinen Stempel auf. Chris Jericho unterschreibt offiziell einen neuen Deal und fixiert sein Comeback-Match.

Kurz auf die historischen Wrestling-Sensation folgte der erste Auftritt auf der großen US-TV-Bühne – und gewiss nicht der letzte.

Wenige Tage, nachdem sich das englische Showkampf-Wunderkind Callum Newman zum jüngsten Champion in der Geschichte der japanischen Traditionsliga NJPW gekrönt hat, hat Newman sein Debüt bei WWE-Rivale AEW gefeiert – und auch dort für Gesprächsstoff gesorgt.

AEW Dynamite: Callum Newman feiert Debüt

Newman und zwei seiner Schützlinge in der Gruppierung United Empire kamen bei der TV-Show Dynamite im kanadischen Edmonton ihrem Mentor und Ex-Anführer Will Ospreay zu Hilfe.

Gleich zu Beginn der Show entsprangen Newman, Francesco Akira und Henare – geleitet von Ospreays Verlobter und AEW-Kollegin Alex Windsor – einem schwarzen SUV und halfen Ospreay bei einer Parkplatz-Prügelei gegen Ospreays Rivalen Jon Moxley und dessen Death Riders.

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Am Ende der Show folgte ein Acht-Mann-Tag-Team-Kampf des Empire gegen die Death Riders (Moxley, Pac, Claudio Castagnoli, Daniel Garcia) – mit einem spannenden Ende: Wenige Tage vor dem Pay-Per-View-Duell Ospreay vs. Moxley beim Event Dynasty pinnten Newman und Ospreay Moxley gemeinsam – ein weiteres Indiz interner Rivalität, die früher oder später in einem großen Schüler-Lehrer-Duell münden dürfte.

Historischer Coup bei Partnerliga NJPW

Der 23 Jahre junge Newman hatte am Wochende in Tokio völlig unerwartet den IWGP Heavyweight Title bei NJPW gewonnen.

Der Enkel der britischen Ringlegende Toni Granzi und ehemalige Nachwuchsfußballer an der Akademie der Tottenham Hotspur hatte sich im vergangenen Jahr in rasanter Manier vom Nachwuchstalent zum angehenden Topstar und -bösewicht bei NJPW entwickelt.

Mit seinem unerwarteten Titelgewinn trat der „Prince of Pace“ in die Fußstapfen von Topstars und Legenden wie Antonio Inoki, Big Van Vader, The Great Muta, Brock Lesnar, Shinsuke Nakamura, AJ Styles, Kazuchika Okada, Kenny Omega und Jon Moxley – und wirkt prädestiniert für noch größere Aufgaben auf beiden Seiten des Pazifiks.

Chris Jerichos Comeback-Match steht

Newmans Debüt war nicht die einzige größere Entwicklung bei Dynamite: Der nach über einjähriger Abwesenheit und Gerüchten um einen WWE-Wechsel zurückgekehrte Chris Jericho hat offiziell einen neuen Vertrag bei AEW unterschrieben und sein Comeback-Match eingefädelt.

Er trifft am Sonntag bei Dynasty in Vancouver auf Ricochet, mit dem er sich in der Nacht ein Wortgefecht lieferte – in dessen Zuge Jericho auch seine aus WWE-Tagen bekannte „Liste“ wiederbelebte, auf die er Ricochet umgehend setzte.

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Eine weitere Neuigkeit: AEW hat den TNT Title für vakant erklärt, weil der bisherige Champion Kyle Fletcher wegen einer Meniskusverletzung lange ausfällt. Bei Dynasty wird in einem Gauntlet Match ein neuer Titelträger gekürt – als erster Teilnehmer qualifizierte sich bei Dynamite der kürzlich von WWE zu AEW gewechselte Ex-Titelträger Tommaso Ciampa.