Großes Comeback bei WWE-Rivale AEW

Martin Hoffmann 29.06.2026 • 06:26 Uhr Jay White meldet sich bei AEW Forbidden Door nach über einjähriger Verletzungspause zurück - und ist rechtzeitig vor ^der Wembley-Show All In wieder mitten im Geschehen.

Mehr als ein Jahr war er von der Bildfläche verschwunden – nun ist einer der profiliertesten Top-Wrestler der Welt zurück bei WWE-Rivale AEW!

Bei der Großveranstaltung Forbidden Door in San Jose feierte „Switchblade“ Jay White sein unangekündigtes Comeback. Der ehemalige World Champion der Japan-Liga NJPW – Co-Veranstalter der Show – spielte eine entscheidende Rolle in einem Titelmatch und ist rechtzeitig vor dem Jahreshöhepunkt All In im Londoner Wembley-Stadion wieder mittendrin im Story-Geschehen.

AEW Forbidden Door: Jay White meldet sich zurück

Der Neuseeländer White war im April 2025 mittels einer inszenierten Attacke der Death Riders um Jon Moxley aus dem AEW-Programm geschrieben worden. Tatsächlich hatte er sich Berichten zufolge einer Hand- und später einer Schulter-OP unterzogen, wegen der er am Ende weit länger als geplant nicht in den Ring steigen konnte.

Nun folgte nach einigen Andeutungen bei Social Media die Wiederkehr – während des Tag-Team-Titelmatches zwischen dem Legendenduo Adam Copeland und Christian Cage (Edge und Christian bei WWE) sowie den Dogs (David Finlay und Clark Connors).

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White stand plötzlich im Ring, nachdem kurz das Licht ausgegangen war, und überraschte Finlay mit seiner Spezialaktion Blade Runner. Finlay – Sohn der Euro-Ikone Fit Finlay – hatte Copeland gerade mit seinem hölzernen Knüttel niederschlagen wollen.

Der eingreifende White vereitelte es und half damit seinem Verbündeten Copeland – während er zugleich Rache an Finlay übte: Finlay hatte ihn nach seinem letzten Match für NJPW attackiert und die Führung der Gruppierung Bullet Club von ihm übernommen.

Nach seiner Rückkehr überreichte White Copeland und Cage – nicht ohne Spannungen mit Letzterem – die Titelgürtel und feierte dann eine Reunion mit seinem eigenen Bündnis, der Bang Bang Gang (Austin und Colten Gunn, Juice Robinson und Ace Austin).

Will Ospreay und Mercedes Moné buchen ihre Tickets für All In

In den weiteren zentralen Matches begann AEW die wichtigsten Weichen für den Mega-Event All In am 30. August zu stellen: In den beiden Finals der Gedenkturniere für den verstorbenen Owen Hart sicherten sich Will Ospreay und Mercedes Moné ihren Platz in den Hauptkämpfen in Wembley.

Der Brite Ospreay besiegte im Main Event von Forbidden Door Swerve Strickland und darf damit vor heimischer Kulisse den dann amtierenden World Champion herausfordern. Bei den Frauen bezwang Moné die junge Maya World und bekommt damit ihre Chance, den World Title der Damen von Thekla zu erringen. Die Österreicherin Thekla besiegte bei Forbidden Door die von ihrer Ex-Liga Stardom entsandte Starlight Kid.

Im Co-Main-Event von Forbidden Door sicherte sich derweil Mark Briscoe die Chance, am Mittwoch bei der TV-Show Dynamite World Champion MJF vor Ospreay herauszufordern: In einem brutalen Käfig-Teamkampf gewann sein Team gegen das von MJF und errang damit wie zuvor vereinbart ein Titelmatch.