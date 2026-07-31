AEW verpflichtet gefeuertes WWE-Duo - es ist wohl nur der Anfang

Martin Hoffmann 31.07.2026 • 11:24 Uhr AEW verpflichtet die WWE entlassenen Motor City Machine Guns Chris Sabin und Alex Shelley - es dürfte nur der Anfang einer großen Welle neuer Deals sein.

Seit Monaten kocht die Gerüchteküche über eine neue Welle namhafter Verpflichtungen bei WWE-Rivale All Elite Wrestling – nun ist der Anfang gemacht.

Mit Alex Shelley und Chris Sabin, den Motor City Machine Guns, haben sich die ersten beiden Wrestler, die im Frühjahr Opfer der großen personellen Einschnitte bei WWE geworden waren, offiziell AEW angeschlossen. Sie dürften nicht die einzigen bleiben – viele weitere, teils noch prominentere, sind im Gespräch.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

AEW Collision: Die Motor City Machine Guns schlagen auf

Shelley und Sabin feierten in der Nacht zum Freitag ihr Überraschungsdebüt für AEW bei der TV-Show Collision in ihrer Heimatstadt Detroit. Unter dem Jubel der Fans hielten die seit je über 20 Jahren in der Szene aktiven Lokalmatadore eine emotionale Ansprache, dass sie nun „zu Hause“ in mehr als einem Sinne wären. Ligaboss Tony Khan machte die Verpflichtung kurz darauf via Social Media offiziell.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Später tauchten Shelley und Sabin nochmals auf und halfen der Bang Bang Gang (Juice Robinson, Austin und Colten Gunn, Ace Austin) eine gemeinsame Attacke der Gruppierungen Death Riders und The Dogs abzuwehren.

Der 44 Jahre alte Sabin und der ein Jahr jüngere Shelley sind seit vielen Jahren eines der profiliertesten und besten US-Teams: Sie hielten schon die Tag-Team-Titel bei WWE, TNA, ROH, NJPW in Japan und vielen Independent-Ligen. Sie haben auch mit vielen AEW-Stars und -Teams wie den Young Bucks eine gemeinsame Vorgeschichte.

Viele Ex-WWE-Stars werden für AEW verfügbar

In den kommenden Wochen und Monaten werden weitere Stars, die WWE zuletzt entweder freiwillig oder unfreiwillig verlassen haben und nun Free Agents sind oder bald werden, bei AEW erwartet.

Im Gespräch sind unter anderem The New Day (Kofi Kingston und Xavier Woods) und der bei WWE vor dem Abschied stehende Sheamus. Auch Malakai (Aleister) Black und Ehefrau Zelina Vega, Kairi Sane, Zoey Stark, Romeo Malverde (Santos Escobar) werden heiß gehandelt.

Zuletzt begannen auch Spekulationen, ob Ex-Damenchampion Bayley ihrer Weggefährtin Mercedes Moné (Sasha Banks) zu AEW folgen könnte – ihr Vertrag soll in diesem Jahr auslaufen.