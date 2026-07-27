Drei Titelwechsel! WWE-Rivale AEW mischt Karten neu

Martin Hoffmann 27.07.2026 • 09:46 Uhr Beim neuen Großevent Redemption lässt WWE-Rivale All Elite Wrestling drei Titel wechseln - und stellt vor der Megashow All In in Wembley diverse Weichen um.

Die letzte größere Weichenstellung vor dem Jahreshöhepunkt von All Elite Wrestling ist vollzogen – und sie ist durchaus umfassend.

Beim Großevent Redemption in der Nacht zum Montag, dem letzten vor der Megashow All In im Londoner Wembley-Stadion, hat der WWE-Konkurrent gleich drei Titel wechseln lassen und nochmal einige Karten neu gemischt.

AEW Redemption: Willow Nightingale holt neuer Damenchampion

Der größte Paukenschlag bei der neuen Großveranstaltung aus Montréal war dabei die Kür eines neuen Damenchampions: Publikumsliebling Willow Nightingale nahm der Österreicherin Thekla den World Women’s Title ab und feierte damit den bislang größten Erfolg ihrer Laufbahn.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Nightingale wird damit anstelle von Thekla bei All In auf Superstar Mercedes Moné treffen – und damit an eine über drei Jahre zurückreichende Rivalität anknüpfen: Nightingale und die frühere Sasha Banks von WWE hatten schon 2023 ein großes Match bei der AEW-Partnerliga NJPW Strong, in dem Nightingale Moné ungeplant den Damentitel der Promotion abnahm, nachdem sich Moné während des Matches schwer verletzt hatte.

Moné wiederum war ein Jahr darauf diejenige, die Nightingale den TBS Title abnahm, ihren ersten großen Einzeltitel bei AEW – den Nightingale dann Ende 2025 zurückeroberte und damit dazu beitrug, den großen Rekordlauf Monés zu beenden, bei dem sie zeitweise 13 Titel verschiedener Ligen gleichzeitig hielt.

Nun stehen sich die beiden erneut in einem wichtigen Match gegenüber, auf der bisher größten Bühne, die sie bisher hatten.

Traumduell um Tag-Team-Titel steht

Ein weiterer großer Kampf, der für Wembley neu angekündigt ist: Das Legendenduo Adam Copeland und Christian Cage (ehemals Edge und Christian) setzt die Tag-Team-Gürtel in einem lang angedeuteten „Dream Match“ gegen die Young Bucks aufs Spiel. Die Bucks besiegten bei Redemption Jon Moxley und Will Ospreay, während Copeland und Cage ihre Titel gegen Moxleys Death-Riders-Kollegen Claudio Castagnoli und Pac verteidigten.

Im Anschluss an das Titelmatch erschienen die Bucks auf der Bildfläche und lieferten sich ein Blickduell mit Copeland und Cage, das Match wurde dabei umgehend offiziell gemacht.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Will Ospreay sagt sich von den Death Riders los

Nichts geändert hat sich dabei an dem World-Title-Match zwischen Champion Kenny Omega und Herausforderer Ospreay: Omega verteidigte bei Redemption seinen Titel gegen den aufstrebenden Kevin Knight – anschließend folgte noch eine große Story-Inszenierung, um das anstehende Duell zwischen Omega und Ospreay voranzutreiben.

Der Brite Ospreay sagte sich am Ende der Show von den Death Riders los, nachdem diese eine brutale Attacke auf Omega gestartet hatten, mit der er so nicht einverstanden war. Moxley und Co. wollten Ospreay gar dazu überreden, Omega mit einer Plastiktüte die Luft abzuwürgen – auf dieselbe Art und Weise, mit der sie einst Moxleys früheren Gefährten Bryan Danielson nach dessen letztem Match attackiert und damit aus ihren Reihen geworfen hatten.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Der Brite Ospreay allerdings weigerte sich, dieselben Methoden anzuwenden, zerriss die Tüte, vertrieb die Death Riders und warf ihr Abzeichen zu Boden. Omega allerdings attackierte Ospreay danach dennoch wütend – die Anspannung vor dem wichtigsten Match des AEW-Jahres bleibt angespannt.

Andrade El Idolo und Maya World holen Titelgold

Weitere neue Champions wurden derweil in der Undercard der Show gekrönt: Der Mexikaner Andrade El Idolo nahm Mark Davis den National Title ab und geht damit als Champion in das nahende Heimspiel Grand Slam: Mexico in der mythischen Arena México.

Für besagtes TV-Special am 5. August wurde bei Redemption auch das erste Match offiziell gemacht: International Champion Kyle Flechter, der bei Redemption Herausforderer Bandido bezwang, trifft in Mexiko-Stadt auf „Speedball“ Mike Bailey, der zu Beginn der Show ein Sechs-Mann-Leitermatch gewann und sich die Titelchance damit verdiente.