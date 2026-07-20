Überraschende Wendung um spektakulären WWE-Abgang

Martin Hoffmann 20.07.2026 • 19:00 Uhr Neue Entwicklung um den WWE-Abschied von Sheamus: Der Ire ist nun offenbar doch länger als gedacht an die Liga gebunden - ein mögliches Debüt für AEW in Wembley scheint vom Tisch.

Es ist eine der größten Storys des Wrestling-Sommers – nun hat die Geschichte eine neue Wendung genommen: Rund zwei Wochen, nachdem bekannt geworden ist, dass der frühere WWE-Champion Sheamus die Liga verlassen wird, wird nun über eine neue Entwicklung berichtet.

Wie Fightful meldet, kann der Ire erst deutlich später als bislang gedacht Free Agent werden: Demnach steht der 48-Jährige noch bis 1. Oktober unter Vertrag – obwohl er bereits einen Abschiedspost veröffentlicht hat und auf der WWE-Homepage nicht mehr im aktuellen Kader gelistet ist. Ein potenzielles Debüt für Konkurrent AEW bei der Megashow All in im Londoner Wembley-Stadion ist damit offenbar vom Tisch.

WWE legt Abschied von Sheamus offenbar vorerst auf Eis

Ursprünglich hatten alle Berichte darauf hingedeutet, dass Sheamus schon im Sommer neue Wege gehen könnte. Warum sich das geändert hat, ist nicht klar. Die naheliegende Erklärung: WWE könnte den auslaufenden Vertrag einseitig verlängert haben um einen Zeitraum, in dem Sheamus wegen Verletzungen oder anderen Gründen nicht zur Verfügung stand.

Entsprechende Klauseln sind Standard in den WWE- und AEW-Verträgen. Beide Ligen haben dies schon ausgenutzt, um sich anbahnende Wechsel zur Konkurrenz hinauszuzögern und dem Rivalen damit ein Bein zu stellen.

AEW muss anscheinend warten

Der seit bald 25 Jahren im Ring aktive Sheamus (bürgerlich: Stephen Farrelly) steht seit 2006 unter WWE-Vertrag und hat dort fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt: Er war dreimal WWE-Champion, einmal World Champion, auch zahlreiche andere Titel und große Matches gegen Topstars verschiedener Ären – von Triple H über John Cena bis Roman Reigns – stehen in seinem Lebenslauf.

Seinen letzten ganz großen Auftritt hatte der für seinen körperbetonten Stil bekannte und populäre Sheamus 2023 in einem herausragenden WrestleMania-Dreikampf gegen die ähnlich veranlagten Gunther und Drew McIntyre. Zuletzt stand er allerdings weniger im Zentrum – und verschwand im vergangenen Herbst nach einer Schulterverletzung dauerhaft von der Bildfläche.

Sheamus soll wie bei AEW ebenfalls heiß gehandelten New Day (Kofi Kingston und Xavier Woods) und die in den „Halb-Ruhestand“ verabschiedete Asuka zu den Stars gehören, die zuletzt von der WWE-Eignerfirma TKO aufgefordert worden sind, einen neuen, schlechter dotierten Vertrag zu unterschreiben und das Ende ihrer aktiven Karriere einzuläuten.