Tod mit 48: Tragisches Ende eines besonderen Wrestling-Stars

Martin Hoffmann 06.09.2026 • 22:53 Uhr Tragisches Ende eines besonderen Showkampf-Phänomens: Der langjährige AEW-Star Andy "The Butcher" Williams, der auch als Rockgitarrist bekannt war, ist nach einem Kollaps im Ring verstorben.

Tragischer Tod eines besonderen Showkampf-Stars: Der langjährige AEW-Wrestler Andy Williams alias The Butcher ist nach einem Kollaps bei einem Match für eine Independent-Liga verstorben.

Im Alter von nur 48 Jahren endet damit auf traurige Weise das Leben eines Tag-Team-Spezialisten mit unorthodoxer Vita. Sein unerwartetes Ableben hat bei vielen AEW- und auch WWE-Kollegen, unter denen Williams sehr beliebt war, Erschütterung ausgelöst.

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Andy Williams war Rock- und Wrestlingstar

Der am 12. Dezember 1977 in Buffalo geborene Williams war vor seinem späten Durchbruch als Wrestler ein erfolgreicher Musiker: Er war Gitarrist der einflussreichen und populären Metalcore-Band „Every Time I Die“, mit der er bis zu deren Auflösung im Jahr 2022 parallel zu seiner AEW-Karriere aktiv war.

Eigentlich hatte Williams schon in jungen Jahren Wrestler werden wollen, eine Knieverletzung bremste ihn jedoch aus. Der Gitarrenunterricht, den er in dieser Zeit nahm, ebnete ihm den Weg in die Musikbranche. Den Lebenstraum einer Laufbahn im Wrestling-Ring gab er jedoch nicht auf – und er erfüllte sich noch unverhofft.

Mitte der 2010er Jahre nahm Williams sein Wrestling-Training spät wieder auf: Er wurde gecoacht von der wrestlingaffinen MMA-Legende Josh Barnett und seinem guten Freund Jesse Guilmette, der später als The Blade sein Tag-Team-Partner werden sollte.

Später Durchbruch bei AEW

Das 1,91 Meter große Schwergewicht Williams wurde zunächst in der Independent-Szene aktiv und formierte dort mit Guilmette das Duo The Butcher & The Blade – Ende 2019 wurden die beiden von der damals frisch gegründeten Liga AEW engagiert.

Der damals schon über 40 Jahre alte Butcher und Partner Blade führten sich damals mit einer Attacke auf den späteren WWE-Champion Cody Rhodes ein, laut Drehbuch agierten sie als bezahlte Söldner von Codys damaligem Erzrivalen MJF. Die beiden etablierten sich in der Tag-Team-Szene der Liga.

Sie bestritten sehenswerte Matches gegen die Topduos The Young Bucks, FTR und die mittlerweile zu WWE gewechselten Lucha Bros. (Penta und Rey Fenix). Auch für gelegentliche Einzelmatches gegen Stars wie Darby Allin und Jon Moxley erntete Oldschool-Kämpfer Butcher gute Kritiken.

In den vergangenen beiden Jahren wurden Butcher und Blade von AEW nicht mehr eingesetzt, blieben aber im Independent-Bereich vielbeschäftigt – bis zu den tragischen Ereignissen in der Nacht zum Sonntag.

Tödlicher Kollaps bei Independent-Show

Butcher und Blade waren am Samstagabend amerikanischer Zeit in der Nähe von Pittsburgh für die Liga Enjoy Wrestling im Einsatz, als Butcher während eines Matches plötzlich kollabierte.

Zeugenberichten zufolge versuchten Sanitäter, Williams mit Herzmassage und einem Defibrillator wiederzubeleben. Williams wurde in ein Krankenhaus gebracht und die Show abgebrochen. Am Sonntag vermeldete das Boulevard-Portal TMZ den Tod Williams‘.

AEW bestätigte Williams‘ Tod und zeigte sich betrübt über den tragischen Verlust des langjährigen Angestellten, den die Liga auf ihrem X-Account als „unglaublich vielrespektiert bei Kollegen innerhalb und außerhalb der Branche“ beschrieb.

Via Social Media bekundeten zahlreiche aktuelle und frühere AEW-Stars ihre Trauer – unter ihnen die Young Bucks, Matt Hardy, CM Punk, William Regal, Swerve Strickland, Kyle Fletcher, Mark Henry und Willow Nightingale.

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