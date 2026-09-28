Wieder traurige Nachrichten aus der zweitgrößten US-Wrestling-Liga AEW: Ihr langjähriger, früher auch bei WWE aktive Leistungsträger Pac ist plötzlich verstorben.

Nur drei Wochen nach dem Tod von Andy „The Butcher“ Williams wird die zweitgrößte US-Wrestlingliga AEW von der nächsten Tragödie erschüttert: Benjamin Satterley, besser bekannt als Pac, ist tot.

Die Promotion gab in der Nacht bekannt, dass der bei WWE früher als Neville bekannte Satterley im Alter von nur 40 Jahren verstorben ist. Eine Todesursache wurde nicht genannt.

Pac stand noch am Samstag bei AEW im Ring

Noch einen Tag zuvor hatte das Mitglied der Death Riders um Jon Moxley ein Titelmatch beim Pay Per-View All Out gegen den Mexikaner Andrade El Idolo bestritten. Auch im Hauptkampf zwischen World Champion Will Ospreay und Moxley war Pac noch involviert gewesen.

All Elite Wrestling is saddened to announce the passing of Benjamin Satterley, aka Pac. A native of Newcastle upon Tyne, England, Satterley began his wrestling career in 2004 and went on to perform for wrestling organizations all over the world, captivating fans with innovative… pic.twitter.com/uqzO371t2V — All Elite Wrestling (@AEW) September 28, 2026

Der in Newcastle geborene Satterley war seit 2004 im Ring aktiv und galt als einer der besten Ringhandwerker seiner Zeit: Anfangs vor allem als spektakulärer Luftakrobat bekannt („The Man that Gravity forgot“ – „Der Mann, den die Schwerkraft vergessen hat“), entwickelte er sich im Lauf seiner Karriere zu einem Komplettpaket aus Athletik, Technik und Intensität.

Der oft mit Legenden wie seinem ebenfalls tragisch umwehten Landsmann Dynamite Kid verglichene Satterley gehörte zu den meistrespektierten Kollegen seiner Zunft – umso größer der allgemeine Schock über sein plötzliches Ableben.

Satterley war zwischen 2012 und 2017 bei WWE unter Vertrag, war dort Champion des Aufbaukaders NXT und Aushängeschild der mittlerweile wieder abgeschafften Cruiserweight-Division. Im Jahr 2017 verließ er WWE nach einem ungelösten Streit und schloss sich Anfang 2019 der neu gegründeten Liga AEW an.

Herausragende Matches auch bei WWE und weltweit

Unter dem Namen, mit dem er vor seiner Zeit bei WWE bekannt geworden war, hielt Pac bei AEW diverse Titel und war Teil mehrerer prominenter Gruppierungen: Er bildete das Death Triangle mit den mittlerweile zu WWE gewechselten Penta und Rey Fenix, danach war er zusammen mit den früheren WWE-Kollegen Moxley (Dean Ambrose), Claudio Castagnoli (Cesaro) und Marina Shafir Gründungsmitglied der Death Riders.

Pac ist vielen Mainstream-Fans vor allem als Nebenfigur und Teamkämpfer ein Begriff, zu seinem Vermächtnis zählen aber auch zahlreiche herausragende Einzelmatches in aller Welt gegen andere Ausnahmekönner wie Kenny Omega, Will Ospreay und auch Sami Zayn.

Mit dem amtierenden WWE-Champion verband Pac eine große Independent-Rivalität mit Topmatches in kleinen Ligen in mehreren Ländern – unter anderem auch bei wXw in Deutschland, wo Pac und der damals als maskierter El Generico antretende Zayn 2006 ein vielgelobtes Match bestritten. Später führten die beiden ihre Fehde auch bei WWE fort.

Benjamin Satterley defined excellence, as a beloved husband & friend to his many loved ones, + in his wrestling knowledge, skill, unprecedented athleticism, professionalism, consistency + dedication to the sport that he loved & traveled the world to pursue. May Ben rest in peace. — Tony Khan (@TonyKhan) September 28, 2026

“Benjamin Satterley hat Exzellenz definiert“, würdigte AEW-Boss Tony Khan seinen langjährigen Schützling ein einem persönlichen Statement: „Er tat das als Ehemann und Freund seiner vielen Lieben und im Wrestling mit seinem Wissen, seinen Fähigkeiten, seiner beispiellosen Athletik, seinem Professionalismus, seiner Konsistenz und Hingabe zu dem Sport, für den er die Welt bereist hat. Möge Ben in Frieden ruhen.“