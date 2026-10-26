Bei All Elite Wrestling schließen sich die Gruppierungen The Bang Bang Gang und The Dogs zusammen und bilden ein neues Machtzentrum der Liga.

Ein neues Superbündnis hat bei der zweitgrößten US-Wrestling-Liga All Elite Wrestling erste Duftmarken gesetzten – wird es die Machtverhältnisse bei AEW dauerhaft verschieben?

In der vergangenen Woche haben sich die Gruppierungen The Bang Bang Gang um den ehemaligen IWGP World Champion „Switchblade“ Jay White und The Dogs um Legendensohn David Finlay überraschend zusammengetan und die Death Riders um Jon Moxley ins Visier genommen. Die neue Formation, die am Wochenende zunächst als „The Last Outfit“ vorgestellt wurde, dann aber in „The Cut“ umbenannt wurde, hat das Ziel ausgerufen, die Death Riders aus der Liga „herauszuschneiden“.

AEW: The Cut formiert sich

Die Story um The Cut begann am vergangenen Mittwoch bei der TV-Show Dynamite, als Moxley ein Match gegen Roderick Strong bestritt. Finlay und sein Lakai Clark Connors stürmten danach den Ring und attackierten zuerst Strong und dann auch Moxley. Mehr noch: Finlay und Connors fielen auch ihrem dritten Dogs-Mitglied Gabe Kidd in den Rücken, der auch mit den Death Riders verbunden ist und vergeblich versuchte, seine alten Mitstreiter zur Räson zu bringen.

Strong und Moxley bekamen dann Hilfe von Orange Cassidy und Kyle O’Reilly, Strongs Kollegen von der Gruppierung The Conglomeration. Auch Jay White schien die beiden zu unterstützen – bis sich herausstellte, dass er andere Absichten hatte.

White attackierte Cassidy mit seiner Spezialaktion Blade Runner. Zusammen mit dem Rest der Bang Bang Gang (Austin und Colten Gunn, Juice Robinson, Ace Austin) mischte er bei der Attacke auf Death Riders und Conglomeration mit – und verbündete sich somit ein weiteres Mal mit seinem bisherigen Rivalen Finlay.

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Eine neue Chance für Anführer Jay White

Der Neuseeländer White und der Sohn der irischen Legende Dave „Fit“ Finlay Sr. hatten schon einst schon in ihrer früheren Heimatliga NJPW in Japan als Teil des berühmten Bullet Club gemeinsame Sache gemacht. Finlay fiel White allerdings in den Rücken, als White zu AEW wechselte – und setzte die Fehde fort, als er ihm später dorthin folgte.

Nun haben die beiden das Kriegsbeil begraben und streben bei AEW gemeinsam nach mehr Ruhm. Das neue Bündnis ist speziell auch für White ein Neustart: „Switchblade“ gilt eigentlich als einer der komplettesten Wrestler bei AEW und als potenzieller World Champion. Auch aufgrund diverser Verletzungen hat sich seine Karriere in der Promotion aber noch nicht voll entfaltet.

Die neue Rivalität mit den Death Riders, infolge des tragischen Tods ihres Mitglieds Pac zuletzt recht automatisch zu Publikumslieblingen umdefiniert, ist für The Cut nun sogleich eine Bewährungsprobe, ob in der Gruppierung das Potenzial steckt, die Liga dauerhaft zu prägen.