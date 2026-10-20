Ilja Dragunov spricht erstmals ausführlicher über sein Aus bei WWE. Der deutsche Wrestling-Star erklärt, warum er sich nach sieben Jahren für einen Wechsel zu AEW entschied.

Nach seinem Abschied von WWE und seinem umjubelten Debüt beim Rivalen AEW hat Ilja Dragunov die Gründe für seinen Wechsel ausführlich offengelegt. Der deutsch-russische Wrestler erklärte in der „Ariel Helwani Show“, dass die Entscheidung aus einer Kombination verschiedener Faktoren entstanden sei und er nach sieben Jahren bei WWE eine neue Herausforderung gesucht habe.

Der in Dresden aufgewachsene Dragunov bestätigte die Berichte, dass WWE versucht hätte, ihn zu halten – er aber habe eine Luftveränderung vorgezogen: „Die Landschaft in diesem wunderschönen Geschäft hat sich verändert“, sagte der 33-Jährige mit Blick auf die Anfang 2019 gegründete Liga AEW, die es zum Zeitpunkt seiner WWE-Unterschrift noch nicht gegeben hatte.

Ilja Dragunov fühlt sich bei AEW besser aufgehoben

„Ich habe den Großteil meiner Zwanziger bei WWE verbracht. Nach so langer Zeit keine neuen Chancen zu suchen, vielleicht an einem Ort, der besser zu mir passt – wer würde das nicht tun?“, erklärte Dragunov.

Zu den finanziellen Details der Vertragsgespräche wollte sich der frühere United-States-Champion nicht äußern. Er machte jedoch deutlich, dass ihn das Angebot nicht vollständig überzeugt habe: „Es war nichts, das mich so zufrieden gestellt hat, dass ich gesagt hätte: ‚Okay, an dem was ich hier höre, muss ich dranbleiben.'“

Nach eigenen Angaben kamen erste Zweifel an seiner Zukunft bei WWE im Frühjahr 2026 auf. Nach dem Verlust des United-States-Titels Ende 2025 habe er sich eine Story abseits des Titelgeschehens gewünscht. Trotz des Abschieds blicke Dragunov aber im Guten und ohne Reue auf seine WWE-Zeit zurück.

DEINE MEINUNG

Nach dem Auslaufen seines WWE-Vertrags führte Dragunov nach eigenen Angaben ausschließlich Gespräche mit AEW. Der Wechsel sei schnell zustande gekommen, sein Debüt habe sich wegen Visa-Formalitäten jedoch verzögert. Bei WrestleDream feierte er schließlich seinen ersten Auftritt für die Liga. Dragunov sprach wegen des euphorischen Empfangs der Fans in Orlando von einem „Märchen“.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.