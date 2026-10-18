Der deutschrussische Ausnahmewrestler Ilja Dragunov greift nach seinem WWE-Abgang neu an und feiert bei AEW WrestleDream sein Debüt.

Die Andeutungen unter der Woche sprachen bereits eine klare Sprache, nun ist es perfekt und offiziell: Der deutsch-russische Ausnahmewrestler Ilja Dragunov ist „All Elite“. Der frühere United States Champion von WWE hat bei AEW WrestleDream seinen Einstand gefeiert und ist nun offiziell Teil des Kaders von Tony Khan.

Dragunov bekam gegen Ende der Show in Orlando einen großen Auftritt, der den Schluss nahelegt, dass es für ihn in der AEW-Hierarchie keine Grenze nach oben geben wird.

AEW WrestleDream: Großer Auftritt für Ilja Dragunov

Der in Moskau geborene und in Dresden aufgewachsene Dragunov (bürgerlich: Ilja Rukober) betrat den Ring zu einem neuen Entrance Theme unter lautem Jubel. AEW zündete für den Neuankömmling ein Feuerwerk und ließ ihn von den Kommentatoren mit diversen Superlativen hervorheben.

„Die Inbrunst, mit der dieser Mann seine Gegner abfertigt, ist einzigartig“, pries ihn Ex-Wrestler Excalibur: „Jedem Champion hier, egal welcher Division, muss jetzt der Schweiß durch die Schulterblätter rinnen.“ Die britische Ringlegende Nigel McGuinness feierte Dragunov gar als „einen der intensivsten und brutalsten Männer, die auf dieser Erde wandeln“. (Ilja Dragunov im SPORT1-Interview über seine schwierige Kindheit: „Das, was ich im Ring darstelle, ist etwas sehr Reales“)

Auch die Fans von AEW empfangen Dragunov mit offenen Armen: Das Video seines Debüts generierte bei X innerhalb von zwei Stunden über 16.000 Likes – ein herausragender Wert.

Auch eine WWE-Ikone war beeindruckt

Der „Unbesiegbar Zar“, der in der deutschen Liga wXw seine ersten großen und international beachteten Auftritte hatte, etablierte sich bei WWE im mittlerweile abgeschafften Europakader NXT UK und später im US-Aufbaukader NXT.

Er führte beide Shows als Champion an, unbestrittenes Highlight war seine schon in Europa gestartete Rivalität mit dem späteren World Champion Gunther (damals: Walter). Die beiden lieferten sich zwei herausragende Duelle um den NXT-UK-Titel, die von Kritikerpapst Dave Meltzer mit dem begehrten Fünf-Sterne-Rating prämiert wurden.

DEINE MEINUNG

WWE-Legende Shawn Michaels, bei NXT Dragunovs Lehrmeister, hatte schon 2023 im Gespräch mit SPORT1 unterstrichen, wie hoch seine Wertschätzung für Dragunov ist: „Er ist unglaublich begabt – und auf unglaubliche Weise einzigartig.“

Im vergangenen Herbst gewann der 2024 von einem Kreuzbandriss zurückgeworfene Dragunov seinen ersten Hauptkader-Gürtel, er nahm dem inzwischen zum WWE-Champ aufgestiegenen Sami Zayn den traditionsreichen US Title ab.

Bei AEW wirkt er gut aufgehoben

Im Sommer ließ Dragunov trotzdem und für manche überraschend seinen WWE-Vertrag auslaufen – seine langfristigen Perspektiven bei WWE waren unter Fans aber schon vor einiger Zeit Gesprächsstoff: Dragunov fehlte in diesem Jahr auf der Hauptcard des Jahreshöhepunkts WrestleMania und wurde seitdem nicht mehr eingesetzt – womöglich, weil sich sein Abgang schon andeutete.

Im Kontext seiner Vertragssituation erscheint die damalige Entscheidung nun in einem neuem Licht. Dragunov wurde seit seinem Auftritt in der André the Giant Memorial Battle Royal kurz vor Mania von WWE gar nicht mehr eingesetzt.

Dass es Dragunov nun zu AEW zieht, ist folgerichtig: Er passt ins Beuteschema der Liga von Tony Khan, wo sich der 1,78 Meter große Dragunov mit seinen individuellen Stärken womöglich sogar besser entfalten könnte als bei WWE.

Spannende Möglichkeiten ergeben sich auch durch die Partnerschaften mit den Traditionsligen NJPW in Japan und CMLL in Mexiko, in die Dragunov auch gut hineinpassen würde. Hinzu kommt: AEW-Boss Khan hat mehrfach sein Interesse bekundet, seine Liga mittelfristig nach Deutschland zu bringen. Auch vor diesem Hintergrund dürfte die Personalie Dragunov für ihn interessant sein.