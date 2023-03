WWE: Hautkrebs-Schock bei Wrestling-Star Alexa Bliss

„Liebes jüngeres Ich: Du hättest dich von Solarien fernhalten sollen“, schrieb der frühere Damenchampion bei Instagram unter ein Foto der behandelten Stelle in ihrem Gesicht:.

Wrestling: Alexa Bliss macht Hautkrebs-Diagnose öffentlich

Bei Twitter ergänzte Bliss, dass sie einen sich verändernden Fleck in ihrem Gesicht entdeckt hätte.

Er hätte sich in einer Biopsie als Basalzellkarzinom entpuppt, die gängigste Form von Hautkrebs. Die Prozedur sei „schnell und einfach“ gewesen, schrieb Bliss und ermunterte ihre Fans zu regelmäßigen Hautuntersuchungen, „speziell, wer viel in der Sonne oder in Solarien ist“.