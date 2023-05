WWE Night of Champions: Neuer Champ in Saudi-Arabien gekürt

In einem wie erwartet sehr sehenswerten Duell zweier Ausnahmewrestler siegte Rollins am Ende, als er sich aus dem Aufgabegriff Calf Crusher entwand und seine Spezialaktionen Pedigree und Stomp anbrachte.

Triple H schnallt Seth Rollins den neuen Gürtel um

Nun schnallte die Ringlegende seinem Erben den Gürtel in Dschidda auch persönlich um. Rollins und Triple H haben eine gemeinsame Geschichte, Rollins trat eine Weile als Schützling von Triple H auf und übernahm von ihm auch dessen alten Pedrigree-Finisher in sein Repertoire.

WWE World Title knüpft an reiche Tradition an

Reigns hatte bei WrestleMania 38 im vergangenen Jahr gegen Brock Lesnar den WWE- und den Universal-Titel vereinigt und regiert inzwischen seit genau 1000 Tagen als Champion. Zuletzt triumphierte er bei WrestleMania 39 Anfang April in L.A. unfair gegen Cody Rhodes. Bei Night of Champions steht Reigns in einem Tag-Team-Titelkampf mit Solo Sikoa gegen die Champions Kevin Owens und Sami Zayn.

Der World Title knüpft - auch optisch - an die Tradition des NWA / WCW World Titles an, an dem sich WWE durch den Kauf des früheren Rivalen WCW 2001 die Rechte gesichert hatte. Der ihn mehr als alle anderen definierende Träger war die Ikone „Nature Boy“ Ric Flair, der seinerzeit auch zu WWE gewechselt war und als Mentor von Triple H auftrat. Auch Hulk Hogan, Sting, Vader, Randy Savage, Bret Hart und viele andere Legenden sind mit dem Titel und dessen Look verbunden. (HINTERGRUND: Wie Egotrips von Hulk Hogan und Co. WCW in den Untergang führten)