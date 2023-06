WWE enthüllt großen Deutschland-Paukenschlag!

Gute Nachrichten für Wrestling-Fans in Deutschland: WWE hat ihre größte Deutschland-Tour seit vier Jahren angekündigt!

Im Oktober macht der Kader der Montagsshow Monday Night RAW viermal auf deutschem Boden Station - in München, Köln, Hamburg und Berlin. Es ist das längste Gastspiel seit der Wiederaufnahme des WWE-Tourbetriebs nach der Corona-Pause 2020/21 ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE ).

Die Teilnehmerliste ist wie immer „subject to change“ und kann sich noch ändern, für den Moment wird aber ein starbesetztes Line-up beworben, angeführt von dem frisch gekürten World Champion Seth „Freakin‘“ Rollins und WrestleMania-Headliner Cody Rhodes.

Cody Rhodes kehrt mit WWE nach Deutschland zurück

Für Rhodes ist es die erste WWE-Deutschlandtour, seitdem er im vergangenen Jahr von Konkurrent AEW zurück zu WWE gewechselt ist und seitdem das größte Hoch seiner Karriere erlebt. Zuletzt war er 2014/15 dabei und mit seinem früheren Alter Ego „Stardust“ auch an dem WWE-Gastspiel von Ex-Nationaltorhüter Tim Wiese prominent beteiligt . Zwischendurch hatte er sich einmal bei der deutschen Liga wXw die Ehre gegeben.

Neben Rollins und Rhodes sind angekündigt: Damenchampion Rhea Ripley, die Tag-Team-Titelträger Sami Zayn und Kevin Owens, Intercontinental Champion Gunther aus Österreich, The New Day, die aktuell verletzte Liv Morgan, Raquel Rodriguez und Shinsuke Nakamura.

Eine weitere Besonderheit: Der abschließende Event in Berlin firmiert unter dem Label „Saturday Night‘s Main Event“, unter dem WWE einst viele große TV-Specials mit Hulk Hogan und Co. ausstrahlte. Seit einiger Zeit wird der Markenname aber für die „House Shows“ von WWE an den Wochenenden gebraucht und ist daher erstmal kein Indiz für eine TV- oder Stream-Übertragung aus der Bundeshauptstadt.