"Ich verlasse WWE!" SmackDown nach Megashow SummerSlam endet mit Paukenschlag

Die womöglich epischste Story der WWE-Geschichte hält Fans weiter in Atem!

Auch die erste Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown nach der Megashow SummerSlam am vorigen Wochenende endete mit einem Paukenschlag: Nachdem Jey Uso sich im Schlusssegment an Champion Roman Reigns und den Brüdern Jimmy und Solo Sikoa für das verlorene Titelmatch rächte, kündigte er seinen Abschied an. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

„Ich verlasse die Bloodline, ich verlasse SmackDown, ich verlasse WWE“, sprach der achtmalige Tag-Team-Champion in die Kamera.

Vorausgegangen war eine Erklärung von Zwillingsbruder Jimmy, warum er Jey beim SummerSlam verraten hatte - die etwas anders ausfiel als erwartet.

Jimmy Uso erklärt seinen „Turn“ gegen Bruder Jey

In einem Segment, das als „Hail to the Chief“, als Ehrung des Stammeshäuptlings, angekündigt war, empfing der „Undisputed Universal Champion“ Reigns Jimmy im Ring und wollte ihn reich dafür belohnen, dass er Jey mit einer Attacke aus dem Hinterhalt nicht nur den Titel gekostet hatte, sondern auch die ebenfalls auf dem Spiel stehende würde des Clan-Oberhaupts.

Jimmy erklärte allerdings, dass er auf eine Belohnung keinen Wert lege: Was er getan hätte, hätte nichts mit Reigns zu tun - er habe es zum Wohle von Jey getan: Er hätte nicht zulassen können, dass er den „Tribal Combat“ gewinne und sich damit zum Chef der legendären samoanischen Wrestling-Familie Anoa‘i aufschwinge. (Onkel oder Cousin? Die Verwandtschaftsverhältnisse in der Familie von Roman Reigns und den Usos)

Jimmy habe in den vergangenen drei Jahren erlebt, was das aus Roman gemacht hätte - ein machtbesessenes, manipulatives „A****loch“, so solle sein Bruder nicht enden.

Jey Uso verkündet seinen Abschied bei WWE

Ob sich die Erklärung als aufrichtig entpuppt, muss sich zeigen, für den Moment stillte sie Jeys Zorn nicht: Der einst erste und treueste Lakai von Reigns kam in den Ring, als Jimmy zwischenzeitlich ging und revanchierte sich unter dem Jubel der Fans an seinen innerfamiliären Feinden.

Sowohl Reigns und Sikoa als schließlich auch der sich emotional zerrissen gebende Jimmy bekamen Jeys Spezialaktion Superkick ab. Danach wandte sich Jey an die Kamera, teilte seinen Abschied mit und verließ die Arena durchs Publikum.

Wozu diese Inszenierung führen wird, bleibt zunächst abzuwarten, die Art und Weise, wie WWE Jeys „Abschied“ darstellte, lässt jedoch klar darauf schließen, dass ein wirklicher Abschied, gar ein Wechsel zu Konkurrent AEW nicht der Plan ist.

Es sieht allerdings so aus, als ob Jey eine Weile außen vor ist, um später ein heroisches Comeback zu feiern und die Story mit seinem Bruder und seiner Familie wiederaufzunehmen.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 11. August 2023:

Asuka vs. Charlotte Flair - No Contest

AJ Styles besiegt Karrion Kross

LA Knight besiegt Top Dolla