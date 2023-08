WWE RAW: Enthüllung um Legende hinterlässt enttäuschte Fans

Mit dieser Neuigkeit hatten viele Fans nicht gerechnet – und sie hinterlässt spürbare Enttäuschung.

Wenige Tage vor dem WWE SummerSlam 2023 ist offensichtlich geworden, dass zwei prominente Gesichter des Wrestling-Marktführers nicht Teil der Card des Sommerhöhepunkts sein werden. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Der seit längerem angedeutete Showdown zwischen Ex-Damenchampion Becky Lynch und Hall-of-Fame-Mitglied Trish Stratus findet bei einer kommenden Episode der TV-Show Monday Night RAW statt, nicht am Samstag in Detroit.

Dies wurde bei der aktuellen RAW-Ausgabe bekanntgegeben und hat zu vielen kritische Wortmeldungen von Anhängerinnen und Anhängern der beiden in den sozialen Medien geführt.

Trish Stratus weicht Match gegen Becky Lynch aus

Technisch gesehen fand das Rückmatch des ersten Lynch-Stratus-Duells – das Stratus bei Night of Champions in Saudi-Arabien gewann – nun in der Nacht zum Dienstag statt.

Bei RAW inszenierte WWE eine Begegnung zwischen Lynch und Stratus, in der Lynch den Kampf einforderte, den sie sich zuletzt mit einem Sieg über Stratus‘ Verbündete Zoey Stark verdient hatte.

Stratus lehnte das ab und verwies auf ihre angeblichen Brüche im Gesicht, wegen derer sie seit mehreren Wochen eine Schutzmaske trägt. Tatsächlich dürften die Gesichtsverletzungen, die Stratus bei dem Event Money in the Bank erlitten hat, weniger schwerwiegend sein: Die Maske ist ein Stilmittel, um Fans zu reizen – von Stratus in ihrer Fehde gegen die ewige Rivalin Lita 2004 schon einmal erfolgreich angewandt.

WWE hat Pläne für SummerSlam offenbar geändert

Bei RAW endete Stratus‘ Spielchen nun damit, dass der als Matchmaker auftretende Ex-Wrestler Adam Pearce Stratus dazu verdonnerte, das Match doch zu bestreiten – es endete damit, dass Stark Lynch sofort attackierte und damit bewusst die Disqualifikation Stratus‘ und ein schnelles Matchende verursachte.

Eine Attacke von Stratus und Stark auf Lynch folgte, woraus Pearce die Konsequenz zog, das Match neu anzusetzen: Es steigt aber nicht vor der Megakulisse des SummerSlam im NFL-Stadion der Detroit Lions, sondern bei RAW am 14. August in Winnipeg, in Stratus‘ kanadischer Heimat.

Die Fehde zwischen Lynch und Stratus – die sich kurz nach dem Jahreshöhepunkt WrestleMania gegen Lynch und auch die seitdem nicht mehr gesehene Hall-of-Fame-Kollegin Lita wandte – ist seit Monaten im Aufbau.

Dass dieser nun nicht beim SummerSlam, sondern auf kleinerer Bühne endet, kommt überraschend und soll auch anders geplant gewesen sein: Der Wrestling Observer hatte schon vor längerer Zeit berichtet, dass das Match für Detroit terminiert gewesen sei.

Bis jetzt zwei Frauenmatches auf der Card

Was der Grund für die Verschiebung ist, ist Stand jetzt unklar. Auf der Card des SummerSlam stehen bis jetzt acht Matches, davon zwei Frauenkämpfe: Ein Dreikampf zwischen WWE-Damenchampion Asuka mit Bianca Belair und Charlotte Flair sowie ein MMA Rules Match zwischen Shayna Baszler und Ronda Rousey – deren derzeitiges WWE-Engagement laut Observer bald enden wird.

Auch das für den SummerSlam angedeutete Match zwischen World Women‘s Champion Rhea Ripley und Rivalin Raquel Rodriguez hat sich (noch?) nicht bestätigt: Rodriguez wurde bei RAW Opfer einer Attacke Ripleys auf ihr Knie, Pearce verkündete darauf, dass er ein Match zwischen Ripley und Rodriguez ansetzen werde, sobald letztere das medizinische Okay bekomme.

Im Hauptkampf von RAW holte sich World Champion Seth Rollins derweil Rückenwind für sein Titelmatch gegen Finn Balor am Samstag: Zusammen mit Sami Zayn besiegte er Damian Priest und Dominik Mysterio, Balors und Ripleys Kollegen in der Gruppierung Judgment Day.

Rollins vereitelte im Lauf des Matches auch einen Versuch Priests, seinen Money-in-the-Bank-Koffer gegen ihn einzulösen und ihn in ein Titelmatch zu zwingen.

Die Ergebnisse von WWE RAW am 31. Juli 2023:

Ludwig Kaiser besiegt Matt Riddle

Maxxine besiegt Valhalla

Shinsuke Nakamura besiegt Tommaso Ciampa

Non Title Match: Gunther besiegt Chad Gable

Becky Lynch besiegt Trish Stratus durch Disqualifikation