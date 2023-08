WWE RAW: Erste Show nach dem SummerSlam endet mit Schockmoment

Beim SummerSlam am Wochenende wurde Jey Uso vom eigenen Bruder Jimmy verraten , nun wurde auch der amtierende World Champion aus dem Hinterhalt erwischt.

Seth Rollins will Rivalität mit Cody Rhodes erneuern

Zu Beginn der Show machte Rollins seine Absicht klar, seine alte Rivalität mit Cody Rhodes wieder aufleben zu lassen: Er unterbrach einen Auftritt von Rhodes nach dessen großem Sieg gegen den bisherigen Rivalen Brock Lesnar und bot dem „American Nightmare“ an, sich nun mit ihm zu messen.

Das rief die Gruppierung Judgment Day auf den Plan - der von Rollins am Samstag knapp geschlagene Finn Balor, Money-in-the-Bank-Sieger Damian Priest und Dominik Mysterio - die klarmachten, mit Rollins noch nicht fertig zu sein. Die Szenerie mündete in einer Prügelei mit Rollins und Rhodes, denen dann noch Sami Zayn zu Hilfe kam.

Megashow mit Schock-Ende: Was sich bei WWE nun andeutet

Als Ersatz für Zayn bot sich dann Japan-Star Shinsuke Nakamura an, vorher siegreich gegen seinen Rivalen Bronson Reed.

So können Sie AEW im deutschen TV verfolgen

So läuft WWE im deutschen TV und auf dem WWE Network

So funktioniert das Wrestling-Imperium WWE

Shinsuke Nakamura wendet sich gegen Champ Rollins

In dem finalen Match des Abends deuteten sich dann mehrfach Spannungen zwischen den alten Feinden Rollins und Rhodes an, letztlich aber bündelten sie ihre Kräfte und siegten, als Rhodes Balor pinnte - auch mit Unterstützung des angeschlagenen Zayn, der als Friedensstifter wirkte.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Es schien die Vollendung von Nakamuras sich seit längerem andeutenden „Heel Turn“ in die Schurkenrolle zu sein. Der Royal-Rumble-Sieger von 2018 - zuvor jahrelang Topstar der Japan-Traditionsliga NJPW - könnte Rollins nun bei der kommenden Großveranstaltung Payback am 2. September herausfordern.

WWE RAW - die weiteren News und Highlights:

- Im ersten Match des Abends wurde ein neuer Herausforderer für den österreichischen Intercontinental Champion Gunther ermittelt: Ex-Olympiaringer Chad Gable - Lokalmatador am Schaumplatz Minneapolis - besiegte in einem spektakulären Vierkampf Matt Riddle, Ricochet und Tommaso Ciampa.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

- Eine neue Fehde gibt es auch für den aufstrebenden Publikumsliebling LA Knight, der sich bei RAW ein längeres, intensives Wortgefecht mit dem früheren WWE-Champion The Miz lieferte, an dessen Ende Knight bei Handgreiflichkeiten die Oberhand behielt.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

- Kofi Kingston, ein weiterer Ex-Champ, feierte ein unangekündigtes Comeback nach mehreren Monaten Verletzungspause: Gemeinsam mit New-Day-Partner Xavier Woods besiegte er die Viking Raiders. New Day könnte dauerhaft zum Duo reduziert sein: Dem schwer am Nacken verletzten Big E droht das Karriere-Ende.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Die Ergebnisse von WWE RAW am 7. August 2023:

The New Day besiegen The Viking Raiders