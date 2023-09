WWE feuert früheren World Champ und viele weitere Stars

Im Windschatten der guten Nachricht, dass die Wrestling-Liga für die Show SmackDown einen neuen, noch dickeren TV-Vertrag abgeschlossen hat, kam am Donnerstag heraus, dass zahlreiche Wrestlerinnen und Wrestler gehen müssen, um den stetig anwachsenden Kader zu verdünnen. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

WWE feuert auch Elias, Mustafa Ali und andere

Zwei Rückholaktionen von Triple H schon beendet

Ansonsten betrifft die Entlassungswelle – so weit sie bisher bekannt ist – Talente aus dem Entwicklungskader NXT, die meisten von ihnen hatten es dort aber nicht ins TV geschafft.

Dolph Ziggler bei WWE lange auf Main-Event-Niveau

2012/13 erreichte Ziggler seinen Karriere-Höhepunkt, als er das Money-in-the-Bank-Leitermatch gewann und dann World Champion Alberto Del Rio bei der RAW-Ausgabe nach WrestleMania unter dem Jubel des Publikums entthronte. Ein weiteres Mal war Ziggler in einer Fehde mit Edge zuvor von seiner Drehbuch-Liebschaft Vickie Guerrero – Eddies Witwe – zum World Champ ernannt worden.

So können Sie AEW im deutschen TV verfolgen

So können Sie AEW im deutschen TV verfolgen

So läuft WWE im deutschen TV und auf dem WWE Network

So läuft WWE im deutschen TV und auf dem WWE Network

So funktioniert das Wrestling-Imperium WWE

So funktioniert das Wrestling-Imperium WWE

Ziggler hielt auch mehrere Male den Intercontinental, den US und diverse Tag-Team-Titel, er stand auch jahrelang im Zentrum von Fan-Diskussionen, ob WWE nicht noch deutlich mehr aus seiner Karriere hätte machen können.

Zuletzt war Ziggler in der WWE-Hierarchie spürbar abgestiegen, seine letzte größere Mission war ein Wechsel in den Entwicklungskader NXT, wo er half, Top-Talent Bron Breakker – den Sohn von Hall of Famer Rick Steiner und Scotts Neffen – als Champion zu etablieren.