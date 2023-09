WWE trauert um einen weiteren Rivalen Hulk Hogans

General Adnan bekämpfte Hulk Hogan vor Hintergrund des Golfkriegs

Zusammen mit Adnan und dem Sheik (damals: Colonel Mustafa) formierte Slaughter ein amerikafeindliches Trio namens „The Triangle of Terror“, das die damaligen Publikumslieblinge Hulk Hogan und The Ultimate Warrior bekämpfte.

Slaughter krönte sich seinerzeit mit einem Sieg über den Warrior als Champion und verlor den Titel bei WrestleMania VII dann wieder an Hogan. Beim Sommerhöhepunkt SummerSlam taten sich Hogan und der Warrior zum als „Match made in Hell“ vermarkteten Kampf gegen das Triangle zusammen. ( Das tragische Ende des Ultimate Warrior )

In den Siebzigern Indianer-Figur bei WWE

Tatsächlich lebte Al-Kaissie schon seit den fünfziger Jahren in Amerika, er war einst als junges Sporttalent emigriert, um dort College-Football an der Universität von Houston zu spielen. Später wurde er ein herausragender Ringer an Oklahoma State University.

Seine dann begonnene Wrestling-Karriere führte Al-Kaissie schon in den Siebzigern zu WWE (damals: WWWF), als Indianer-Charakter Billy White Wolf war er Tag-Team-Champion an der Seite von Chief Jay Strongbow (ebenfalls kein echter Ureinwohner).

In den Achtzigern trat Al-Kaissie in diversen Ligen in der damals für Wrestler mit Wurzeln im Nahen Osten üblichen Rolle als böser Scheich an. Bei der Liga AWA war er damals schon Rivale seines späteren WWE-Partners Slaughter.