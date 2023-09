WWE: TV-Beben! Eine Wrestling-Institution wechselt

Wie der Marktführer WWE am Mittwochnachmittag deutscher Zeit mitgeteilt hat, wechselt die TV-Show Friday Night SmackDown in den USA den Sender: Ab Oktober 2024 zieht es die in den vergangenen Jahren immer wichtiger gewordene Sendung von Fox zum USA Network, der Station, bei der auch die Traditionsshow Monday Night RAW und die Dienstagssendung NXT beheimatet sind. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

WWE SmackDown wechselt in den USA den TV-Sender

SmackDown, in den vergangenen Jahren Bühne für die epische Langzeitstory um Champion Roman Reigns und seine Bloodline, kehrt damit nach fünf Jahren zurück in den Shows des Medienimperiums NBC Universal, mit dem WWE seit den Achtzigern verbunden ist.

Eine weitere Neuigkeit in diesem Zusammenhang: WWE wird ab Herbst 2024 vier jährliche „Primetime Specials“ produzieren, die vor noch größerem Publikum auf NBC zu sehen sein werden. Die Idee knüpft an die Tradition des „Saturday Night Main Event“ an, in dem einst Hulk Hogan und Co. regelmäßig zu sehen waren, an welchem Wochentag die neuen Specials zu sehen seien werden, ist noch nicht bekannt.