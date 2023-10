WWE enthüllt historische Deutschland-Sensation

Zum ersten Mal in der Geschichte trägt der Showkampf-Marktführer eine in alle internationalen Märkte übertragene Großveranstaltung in „Good old Germany“ aus: Am 31. August 2024 steigt das Event „Bash in Berlin“ in der Mercedes-Benz Arena in der Bundeshauptstadt. Dies enthüllte WWE am Mittwochnachmittag zu Beginn der aktuellen Deutschland-Tour. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)