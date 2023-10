WWE: Titel- und Comeback-Beben bei Großveranstaltung Fastlane

Bei der Großveranstaltung Fastlane in der Nacht zum Sonntag gewann Rhodes zusammen mit Jey Uso die Tag-Team-Gürtel der Liga, die beiden entthronten Finn Balor und Damian Priest von der Gruppierung Judgment Day - bei der durch die Umstände der Niederlage innere Streitigkeiten angedeutet wurden. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Parallel dazu vollzog WWE auch ein Comeback, über das es schon seit längerem Gerüchte gibt: Carlito - der in diesem Jahr schon bei Backlash in seiner Heimat Puerto Rico einen Gastauftritt als Teil der LWO hatte - schloss sich dem Bündnis um Legende Rey Mysterio nun fest an.