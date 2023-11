WWE: Dieser Handschlag wühlt Wrestling-Fans auf

Am Ende der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW vollendete der „Scottish Warrior“ - dessen WWE-Zukunft weiter ungewiss ist - seinen „Heel Turn“, indem er sich gegen die Publikumslieblinge Cody Rhodes und Jey Uso. Er kostete sie die Chance, die Tag-Team-Titel von der Gruppierung Judgment Day zurückzuerringen. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Es sieht nun auch so aus, als ob sich zuvor durchgesickerte Gerüchte bewahrheiten, dass McIntyre noch Teil der „War Games“ bei den Survivor Series am 25. September werden wird. In der großen Käfigschlacht soll Judgment Day auf Rhodes, Uso, World Champion Seth Rollins und Sami Zayn treffen.