WWE klärt wegweisende Personalien - mit teils "riesigen" Gehaltssprüngen

Bei welcher Liga wird Seth Rollins in einem Jahr unter Vertrag stehen? Bei welcher Drew McIntyre, wo der japanische Ausnahmewrestler Kazuchika Okada?

Dominik und Rey Mysterio bleiben WWE treu

In den vergangenen Tagen wurde durch einen Bericht des Pro Wrestling Insider zunächst bekannt, dass der 26 Jahre alte Dominik Mysterio – der in den vergangenen eineinhalb Jahren als ungeliebter „Heel“ seinen Durchbruch bei WWE gefeiert hat – sich im vergangenen Monat längerfristig an WWE gebunden hat.