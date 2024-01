Wrestling: Ex-WCW-Star Ice Train stirbt mit 56

Harold Fitzgerald Hogue, wie das Muskelpaket bürgerlich hieß, ist im Alter von 56 Jahren verstorben, wie WWE Hall of Famer Diamond Dallas Page via Facebook bekanntgab. Page war Kollege von Hogue beim früheren WWE-Konkurrenten WCW und gut mit ihm befreundet. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Bei WCW bekannt als Ice Train und MI Smooth

Hogue war in den Neunzigern bis zum Untergang der Liga 2001 mehrere Jahre lang bei WCW aktiv. Unter anderem formierte er „Fire and Ice“, ein Powerhouse-Tag-Team mit dem speziell in Japan legendären Scott Norton. Als Manager von Ice Train trat zeitweise Teddy Long auf, ein weiterer WWE Hall of Famer.