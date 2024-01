WWE: Das heimliche Ende einer Ära - nach über 40 Jahren

Hulk Hogan, Bret Hart, Steve Austin, The Rock, John Cena, Roman Reigns: Vor der Kamera wechselten in den vergangenen 40 Jahren die Gesichter, die das Wrestling-Imperium WWE prägten.

Hinter der Kamera dagegen änderte sich an manchen Schlüsselpositionen dagegen nicht so viel: Der Herr über alles und jeden war der scheinbar ewige Firmenpatriarch Vince McMahon - bis dieser im vergangenen Herbst überraschend und abrupt einen Großteil seiner Macht verlor . ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Kevin Dunn verlässt WWE nach 40 Jahren

Für viele auch eine Reizfigur

Viele Dinge, die Kritiker am WWE-Produkt missfielen, wurden auch an Dunn festgemacht. Im Jahr 2020 stand Dunn auch persönlich für eine Weile im Fokus der Aufmerksamkeit: Nach der Ausstrahlung einer Doku über den tragischen Todessturz von Owen Hart vor laufender WWE-Kamera 1999 zeigten sich viele Fans entsetzt über Dunns Verhalten hinter den Kulissen.

Kommentatorenlegende Jim Ross hatte in der Episode der Reihe „Dark Side of the Ring“ geschildert, wie Dunn ihm die Todesnachricht Harts übermittelte - und im selben Atemzug kühl mitteilte, dass die Show „Over the Edge“ weitergehen würde und er in zehn Sekunden wieder auf Sendung sei.