WWE-Juwel erlebt bitteres Drama

Bittere Pille für WWE- Jungstar Cora Jade: Die 23-Jährige hat sich eine folgeschwere Verletzung zugezogen und wird im gerade angebrochenen Jahr 2024 womöglich nicht mehr in den Ring steigen können.

Jade, Teil des Aufbaukaders NXT, zog sich am Wochenende bei einem nicht im Fernsehen ausgestrahlten Match gegen Damenchampion Lyra Valkyria einen Kreuzbandriss zu. Dies bestätigte WWE am Dienstag bei der wöchentlichen TV-Show von NXT. Die Kommentatoren stimmten die Fans darauf ein, dass Jade rund ein Jahr ausfallen werde.

WWE: Cora Jade gerade erst aus Auszeit zurück

Jade war erst im Dezember nach einer mehrmonatigen Auszeit ins WWE-TV zurückgekehrt und in eine Fehde mit Titelträgerin Valkyria geschickt worden. An Jades Stelle gewann am Dienstag ihre frühere Partnerin und Rivalin Roxanne Perez eine Battle Royal und ein Titelmatch beim Event Vengeance Day im kommenden Monat.