WWE: Noch ein großes WrestleMania-Match geplatzt?

Wegen einer unvorteilhaften Verwicklung in die Skandal-Vorwürfe gegen den gestürzten Ex-Boss Vince McMahon liegt das Verhältnis zwischen Brock Lesnar und WWE für unbestimmte Zeit auf Eis - hat das auch für Österreich-Phänomen Gunther?

Wie der bekannte Wrestling-Journalist Dave Meltzer in seinem Wrestling Observer Radio berichtet, war Gunther eigentlich der geplante Gegner für Lesnar beim Jahreshöhepunkt WrestleMania 40 im April. Im Super-Bowl-Stadion von Philadelphia wäre damit das definitiv größte Match in der immer mehr durchstartenden Karriere des Schwergewichts aus Wien gestiegen. Nun ist ungewiss, ob es stattfinden wird oder ebenso geplatzt ist wie das World-Title-Match zwischen Seth Rollins und dem verletzten CM Punk. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

WWE: Lesnar vs. Gunther soll WrestleMania-Plan gewesen sein

Lesnar hätte Berichten zufolge am Samstag eigentlich Teil des Royal-Rumble-Matches sein sollen. WWE habe ihn aber von der Card gestrichen, nachdem Lesnars Name im Zusammenhang mit der Klage der Ex-Angestellten Janel Grant gegen McMahon und WWE aufgetaucht ist: McMahon soll Lesnar Grants sexuelle Dienste als Gegenleistung für eine Vertragsverlängerung versprochen und pornographisches Material von ihr an seinen langjährigen Topstar übermittelt haben bzw. haben lassen.