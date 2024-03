WWE fixiert das Comeback-Match von Dwayne "The Rock" Johnson

Klar abgezeichnet hatte es sich schon seit mehreren Wochen, nun ist es hochoffiziell: Megastar Dwayne „The Rock“ Johnson steigt am 6. April wieder in den WWE-Ring!

WWE: The Rock will es nach 11 Jahren nochmal wissen

Bei der offiziellen WrestleMania-Pressekonferenz vor einigen Wochen bahnte WWE deshalb stattdessen das jetzige Szenario an: Royal-Rumble-Sieger Rhodes sprengte die Verkündung des Reigns-Rock-Match und löste doch sein Anrecht auf ein WrestleMania-Titelmatch ein. Der verärgerte Rock legte sich dabei mit Rhodes an – und auch Rollins, der ihn provoziert hatte mit der Aussage, dass WWE sein Comeback nicht mehr brauche.

The Rock fiel im Zuge der Ereignisse in seine alte Rolle als böser „Heel“ zurück, schloss sich der Gruppierung Bloodline von Reigns an und gelobte, Rhodes‘ Titelgewinn zu verhindern. Vergangene Woche forderten Reigns und er Rhodes und Rollins heraus, diese nahmen die Herausforderung nun an.