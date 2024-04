Nach über 50 Jahren: WWE-Shootingstar schreibt bei WrestleMania Geschichte

In seiner Heimat legte er den Grundstein, auf der größten WWE-Bühne von allen ist er nun endgültig in der Champions League des Wrestlings angekommen.

Am zweiten Tag der Megashow WrestleMania 40 im NFL-Stadion von Philadelphia hat sich Damian Priest vor über 70.000 Fans zum neuen World Champion von WWE gekrönt: Der „Archer of Infamy“ löste seinen im Vorjahr in London gewonnenen Money-in-the-Bank-Koffer erfolgreich ein - und schrieb damit ein Kapitel WWE-Geschichte. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

WWE WrestleMania 40: Damian Priest mit historischem Titelgewinn

In einer wendungsreichen Eröffnung des zweiten Teils der Megashow wechselte der zweitwichtigste Männertitel der Liga gleich zweimal: Drew McIntyre besiegte im Opener den bisherigen Titelträger Seth Rollins, geschwächt von seiner Beteiligung am Main Event des ersten Tages mit Cody Rhodes gegen Roman Reigns und Dwayne „The Rock“ Johnson. Der übermütige „Scottish Warrior“ provozierte dann Gastkommentator CM Punk, der eigentlich als Rollins‘ Gegner vorgesehen sein gewesen soll - dann wegen seines Trizepsrisses beim Royal Rumble aber verletzt ausfiel.

Punk ließ es sich nicht gefallen, prügelte mit seiner Armstütze auf McIntyre ein und öffnete damit die Tür für Priest, seinen MITB-Koffer einzulösen, der ihm ein Titelmatch zu jeder Zeit garantiert.

Priest überrumpelte McIntyre und zelebrierte seinen ersten ganz großen Titel bei WWE. Der Überraschungsmoment knüpfte an den berühmten „Heist of the Century“ von Seth Rollins bei WrestleMania 31 gegen Reigns an und vergrößerte das WrestleMania-Trauma von McIntyre, der 2020 den WWE-Titel vor Corona-Geisterkulisse gewann und seitdem auf einen großen Moment vor den Fanmassen wartet.

Der Überraschungscoup von Priest war der zweite von vier Titelwechseln des Abends, später krönten sich noch Bayley gegen Iyo Sky als neuer WWE-Damenchampion und Rhodes gegen Reigns als neuer Universal Champ. Besagter Titel steht in der Liga-Hierarchie klar höher als der World Title, trotzdem war auch Priests Triumph ein historischer Moment.

Auf den Spuren einer Legende

Priest ist nach knapp über 50 Jahren der erste Puertoricaner, der bei WWE einen der großen Männertitel hält und beerbt damit den großen Pedro Morales, zwischen 1971 und 1973 der zweite Dauerchamp der damaligen WWWF nach dem unerreichten Bruno Sammartino.

Der 2019 verstorbene Morales war ein Volksheld seiner wrestlingvernarrten Heimatregion und der lateinamerikanischen Fancommunity. Priest ist nun in seine Fußstapfen getreten, nachdem WWE ihn in den vergangenen Jahren langsam, aber stetig zu einem späten Durchbruch verholfen hatte.

Der bereits 41 Jahre alte Priest - bürgerlich: Luis Martinez - wurde in New York geboren und verbrachte einen Teil seiner Kindheit in der Heimat seiner puertoricanischen Eltern, einen Teil in der Bronx. In seiner Kindheit war er Karatemeister, hatte aber früh den Wunsch Wrestler zu werden - was spät in Gang kam.

Priest war bereits seit 2005 in der Independent-Szene aktiv, größere Aufmerksamkeit erregte der agile 1,96-Meter-Mann aber erst, als er 2014 die Liga ROH in einem Probetraining auf sich aufmerksam machte und dort als Punishment Martinez durchstartete.

2018 unterschrieb er bei WWE und wurde dort im Aufbaukader NXT - damals von Levesque verantwortet - als cool-charismatischer Hoffnungsträger inszeniert. 2021 folgte die Beförderung in den Hauptkader, wo vor allem zwei richtungweisende Entscheidungen sich als Glücksfall entpuppten.

Bad Bunny und Judgment Day als große Karriere-Helfer

Bei seiner ersten WrestleMania 2021 bekam Priest gleich einen Riesenschub, als er bei dem verblüffend starken Wrestling-Gastspiel von Rap-Megastar Bad Bunny als Partner seines puertorikanischen Landsmanns inszeniert wurde.

Bei WrestleMania 2022 folgte der nächste Coup, als Priest zusammen mit Legende Edge die Gruppierung Judgment Day formierte. Nach einem eher missglückten Start erwies sich die zweite Inkarnation mit Veteran Finn Balor und den Jungstars Rhea Ripley und Dominik Mysterio als große Erfolgsgeschichte und Karriere-Turbo für alle Beteiligten.

Im vergangenen Frühjahr knüpfte WWE beiden Fäden zu Priests bisher größtem Meilenstein zusammen: dem atmosphärisch genialen Match gegen Bad Bunny in der gemeinsamen Heimat Puerto Rico bei Backlash 2023. Priest performte den Kampf seines Lebens - und dürfte sein Ticket zum World Title spätestens an diesem Abend gebucht haben.

Nun hat er es eingelöst und es sieht trotz seines fortgeschrittenen Alters so aus, als ob er bei WWE noch einige goldene Jahre vor sich hat.

WrestleMania 40 - Ergebnisse:

Tag 1 (6. April):

World Women‘s Title Match: Rhea Ripley (c) besiegt Becky Lynch

WWE RAW & SmackDown Tag Team Title Ladder Match: Neue SD-Champs: Austin Theory & Grayson Waller, neue RAW-Champs: The Awesome Truth (The Miz & R-Truth)

Rey Mysterio & Andrade besiegen Dominik Mysterio & Santos Escobar

Jey Uso besiegt Jimmy Uso

Bianca Belair, Jade Cargill & Naomi besiegen Damage CTRL

Intercontinental Title Match: Sami Zayn besiegt Gunther (c) - TITELWECHSEL!

The Rock & Roman Reigns besiegen Cody Rhodes & Seth Rollins

Tag 2 (7. April):

World Heavyweight Title Match: Drew McIntyre besiegt Seth Rollins (c) - TITELWECHSEL!

World Heavyweight Title Match: Damian Priest besiegt Drew McIntyre (c) - TITELWECHSEL!

Philadelphia Street Fight: The Pride (Bobby Lashley & The Street Profits) besiegen The Final Testament

LA Knight besiegt AJ Styles

WWE United States Title Match: Logan Paul (c) besiegt Kevin Owens, Randy Orton

WWE Women‘s Title Match: Bayley besiegt Iyo Sky (c) -TITELWECHSEL!