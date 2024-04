WWE: The Rock beendet erste WrestleMania-Nacht mit Paukenschlag!

Megastar Dwayne „The Rock“ Johnson ist zurück im WWE-Ring - und es sieht nicht so aus, als ob es eine einmalige Angelegenheit gewesen wäre.

Tag 1 der Megashow WrestleMania 40 im Super-Bowl-Stadion von Philadelphia endete mit einem veritablen Paukenschlag um die zum Hollywood-Star gewordene Wrestling-Ikone, mit der WWE die Saat für mehrere Blockbuster-Matches in der Zukunft legte (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE).

WWE WrestleMania 40: The Rock in Hochform

Zur Erinnerung: The Rock hatte sich vor WrestleMania mit Undisputed Universal Champion Roman Reigns zusammengetan und sich dessen Gruppierung Bloodline angeschlossen. Die beiden kämpften im Hauptkampf des ersten WrestleMania-Abends gegen World Champion Seth Rollins und Royal-Rumble-Sieger Cody Rhodes. The Rock hatte dabei besonders Rhodes im Visier und dürstete nach Rache dafür, dass der ihm nicht seinen WrestleMania-Titelkampf gegen Reigns überlassen wollte.

Für Reigns und „Blutsbruder“ Rock stand in dem Match die Verfügungsgewalt über das Reighs-Rhodes-Match auf dem Spiel. Bei einem Sieg von Rhodes und Rollins würde die Bloodline inklusive Rock dabei vom Ring verbannt, bei einem Sieg von Reigns und Rock würden „Bloodline Rules“ gelten, also keine Regeln, Reigns kann seinen Titel mit allen Mitteln verteidigen (Rhodes ihn aber auch mit allen erringen).

Rock - in körperlich bestechender Form und mit spürbarer Freude an der alten Passion bei der Sache - wurde für den Showdown in seiner alten Rolle als böser „Heel“ aufgebaut. Der „Final Boss“ reizte den Sohn der verstorbenen Legende Dusty Rhodes unter anderem mit ehrlosen Attacken auf Vater und Mutter, die bei dem Kampf in der ersten Reihe saß.

Cody Rhodes wird von Rock gepinnt

Das turbulente und spektakuläre Match nahm zahlreiche Wendungen, unter anderem erwischte Reigns einmal versehentlich auch Rock mit seinem Spear-Finisher.

Gegen Ende des Kampfs schaltete Reigns Rollins mit einem Spear durch die Ringabsperrung aus, wodurch sich das Geschehen auf die Rhodes-Bloodline-Fehde verdichtete. Reigns wechselte sich ein, da Rhodes Rock ebenfalls geschwächt hatte - er hatte ihm den Rock Bottom, den eigenen Finisher, durch das Kommentatorenpult verpasst.

Ein geprügelter, aber entschlossener Rhodes übernahm die Kontrolle und schien kurz davor, mit drei Ausführungen seiner Spezialaktion Cross-Rhodes den Sieg einzufahren. In einer Spiegelung des WrestleMania-Hauptkampfs von 2023 wurde Rhodes jedoch vor der Vollendung von außen gestoppt - diesmal von The Rock, der ihn von außen mit einem peitschenartigen Gürtelhieb erwischte. Der „Weight Belt“ ist eigentlich Codys Markenzeichen, Rock hatte sich als Provokation jedoch ein eigenes Modell anfertigen lassen und Rhodes damit schon im Vorfeld mehrfach verprügelt.

Rock vollendete sein Werk dann mit einem Rock Bottom und seinem umjubelten zweiten Spezialmanöver, dem People‘s Elbow. Als kleiner Gruß an den alten Rivalen The Undertaker machte Rock diesmal vorab die Halsabschneider-Geste - und danach den Bloodline-Gruß, den nach oben gereckten Zeigefinger.

WWE reißt die Tür für weitere große Rock-Matches auf

The Rock fuhr damit den Sieg für sein Team ein und stellte sicher, dass er auch im Rhodes-Reigns-Titelmatch eingreifen kann. Die Kommentatoren stellten Rhodes‘ Mission, an Tag 2 die seit Sommer 2020 währende Rekordregentschaft Reigns‘ zu beenden, darauf als aussichtslos dar - ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass es anders kommen dürfte.

Für den Moment endete die Show damit, dass Rhodes - genau wie im Vorjahr - bedröppelt und nachdenklich im Ring saß, während Reigns und Rhodes triumphierend auszogen. Reigns reckte dabei seinen Titelgürtel in die Höhe, Rock eine nostalgische Neuauflage seines alten „Brahma-Bull“-WWE-Titelgürtels.

Mit dem Finish des großen Matches eröffnete sich WWE diverse Optionen für kommende Zeiten: Ein Einzelmatch zwischen The Rock und Cody Rhodes drängt sich nun auf. Der Spear von Reigns gegen Rock ließ sich zuvor auch was als subtiler Hinweis darauf deuten, dass die beiden ihr „Dream Match“ irgendwann doch noch nachholen werden.

The Rock - seit Jahresbeginn auch Teil der Unternehmensführung des WWE- und UFC-Mutterkonzerns TKO - hatte schon vor WrestleMania Hinweise gestreut, dass sein Comeback mit WrestleMania nicht beendet sein würde.

Die Card für WrestleMania 40:

Tag 1 (6. April):

World Women‘s Title Match: Rhea Ripley (c) besiegt Becky Lynch

WWE RAW & SmackDown Tag Team Title Ladder Match: Neue SD-Champs: Austin Theory & Grayson Waller, neue RAW-Champs: The Awesome Truth (The Miz & R-Truth)

Rey Mysterio & Andrade besiegen Dominik Mysterio & Santos Escobar

Jey Uso besiegt Jimmy Uso

Bianca Belair, Jade Cargill & Naomi besiegen Damage CTRL

Intercontinental Title Match: Sami Zayn besiegt Gunther (c) - TITELWECHSEL!

The Rock & Roman Reigns besiegen Cody Rhodes & Seth Rollins

Tag 2 (7. April):

WWE Undisputed Universal Title Match: Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes

World Heavyweight Title Match: Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre

WWE Women‘s Title Match: Iyo Sky (c) vs. Bayley

WWE United States Title Match: Logan Paul (c) vs. Kevin Owens vs. Randy Orton

LA Knight vs. AJ Styles