WWE: Dieser Kuss sorgt für Gesprächsstoff

Was läuft da wirklich zwischen WWE-Jungstar Dominik Mysterio und Damenchampion Liv Morgan?

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW hat das Wrestling-Imperium der Story um die beiden eine neue Wendung gegeben: Der Sohn der Legende Rey Mysterio hat Morgan zwei Tage nach ihrem Titelgewinn bei King & Queen of the Ring erneut - scheinbar versehentlich - zum Sieg und zur Verteidigung des World Women‘s Title verholfen. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Morgan bedankte sich dafür mit einem innigen Kuss, den Mysterio mit saurer Miene beantwortete, aber ohne sich zu wehren. Spielt „Dirty Dom“ ein falsches Spiel und verrät seine „Mami“ Rhea Ripley?

WWE RAW: Liv Morgan küsst Dominik Mysterio

Zur Erinnerung: Schon am Samstag in Saudi-Arabien hatte sich Mysterio in das Match zwischen Morgan und Ex-Champion Becky Lynch eingeschaltet und damit letztlich Morgans Sieg begünstigt - der Frau, die mit ihrer Attacke auf Ripley für deren Verletzungspause gesorgt hatte und dafür, dass die Australierin ihren Titel kampflos abtreten hatte müssen.

Nun gab es bei RAW ein Rückmatch, ausgetragen in einem Stahlkäfig, in dem Dominik wieder Zünglein an der Waage war: „Dirty Dom“ und seine Gefährten von der Gruppierung Judgment Day wurden nach einer Attacke vorher in der Sendung von Hüne Braun Strowman durch die Arena gejagt.

Dominik versuchte bei der Gelegenheit, den Käfig mit Morgan und Lynch zu betreten, Strowman verfolgte ihn und rammte Lynch dabei versehentlich die Käfigtür ins Gesicht - was Morgan die Gelegenheit gab, aus dem Käfig zu entwischen und damit den Sieg davonzutragen.

Als Morgan die Arena verließ, drückte sie Dominik zum Dank einen Kuss auf - der im US-TV wegen einer Zeitmanagement-Panne nicht zu sehen war, die Show blendete vorher ab. In den internationalen Versionen der Show war die Szene wie geplant zu sehen, für die amerikanischen Fans reichte WWE ihn via Social Media nach.

Bruch mit Rhea Ripley?

Die Interaktionen zwischen Morgan und Mysterio muten schon seit einigen Wochen verdächtig an, inzwischen kann man eher davon ausgehen, dass Mysterio ein betrügerisches Spiel spielt - wie einst sein „Papi“ und zweites großes Vorbild, die verstorbene WWE-Ikone Eddie Guerrero, der Dominik sich zuletzt auch optisch stärker angenähert hat.