WWE-Hammer! Topstar lässt überraschend Vertrag auslaufen

Das Social-Media-Spiel beherrscht Becky Lynch - das weiß jeder, der ihre WWE-Karriere in den vergangenen Jahren verfolgt hat.

Ein bildstarkes Foto, drei Worte: Mehr brauchte sie in der Nacht zum Dienstag einen Orkan in der Wrestling-Fangemeinde auszulösen: Nach ihrem verlorenen Match gegen Damenchampion Liv Morgan bei der TV-Show Monday Night RAW postete die Ex-Titelträgerin ein Foto beim Verlassen der Arena – und warf mit der Ankündigung „To be continued“ die Frage auf, was nun ihr nächster Schritt sei. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Wie sich später herausstellte, steckte hinter der Aktion mehr als ein alltägliches Story-Manöver: Laut übereinstimmenden Medienberichten hat die Pionierin des WWE-Frauenwrestlings ihren Vertrag überraschend auslaufen lassen – und wird WWE angeblich für längere Zeit hinter sich lassen.

Becky Lynch: „Wird nicht so bald zurück sein“

Lynch, die 2019 mit dem Sieg im ersten WrestleMania-Hauptkampf der Frauen gegen Ronda Rousey und Charlotte Flair Geschichte schrieb, wird laut Wrestling Observer eine Ringpause von unbestimmter Dauer einlegen. „Mir wurde gesagt, dass sie nicht sehr bald zurück sein wird. Es geht um eine lange Auszeit“, berichtete Observer-Chef Dave Meltzer in seinem Audio-Podcast.

Eine derartige Auszeit ist bei WWE nicht per se ungewöhnlich, gerade größeren und verdienten Stars bekommen sie regelmäßig gewährt. Bemerkenswert aber ist, dass Lynch als Free Agent in ihre Pause geht – und damit theoretisch auch frei für einen Wechsel wäre, etwa zu Konkurrent AEW.

Ob sie tatsächlich mit diesem Gedanken spielt, ist unklar – es wäre ein radikaler Bruch, denn in den vergangenen Jahren klang „The Man“ nicht, als ob sie in dieser Hinsicht irgendeine Ambition hätte. „WWE ist meine Heimat und ich werde dort in den Ruhestand gehen“, versicherte sie erst im Dezember.

Ein Zwischenspiel bei einer anderen Liga hatte sie damit zwar nicht explizit ausgeschlossen, aber wer sich näher mit ihrer Situation beschäftigt, muss nicht zwingend davon ausgehen, dass das nun ihr Plan ist.

Wie der Pro Wrestling Torch berichtet, herrscht bei WWE intern große Zuversicht, dass Lynch zurückkommen wird. „Ihr Körper und ihr Geist scheinen aber eine Weile Erholung zu brauchen“, wird ein ungenannter Insider zitiert.

Ehemann Rollins hat neuen WWE-Deal unterschrieben

Wichtig zu wissen ist auch: Lynch und ihr Ehemann Seth Rollins haben eine drei Jahre junge Tochter und sind finanziell abgesichert - Rollins hat seinen WWE-Deal soeben verlängert, von einem „big money contract“ ist die Rede.

Es sieht so aus, als ob es Lynch ein Anliegen ist, für eine Weile unabhängig von WWE zu sein, womöglich aus verhandlungstaktischen Gründen, womöglich auch, um andere Projekte zu verfolgen: Lynch wurde zuletzt auch in Hollywood aktiv, spielte in der Serie „Young Rock“ von Dwayne „The Rock“ Johnson die mit WWE Verbundene Pop-Legende Cyndi Lauper.