WWE-Paukenschlag: Nach acht Jahren schließt sich ein Kreis

von Martin Hoffmann 06.07.2024 • 08:57 Uhr Johnny Gargano und Tommaso Ciampa holen sich am Abend vor Money in the Bank die Tag-Team-Titel - und krönen eine acht Jahre lange, besondere Reise.

Die Wrestling-Liga WWE hat neue Tag Team Champions gekrönt – und hinter dieser sonst recht alltäglichen Nachricht steckt diesmal eine besondere Geschichte.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown holten sich Johnny Gargano und Tommaso Ciampa alias #DIY die Titel der Freitagssendung von A-Town Down Under (Austin Theory und Grayson Waller). Es war der Hauptkampf der „Go home Show“ für die Großveranstaltung Money in the Bank, die in der Nacht im kanadischen Toronto steigen wird. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Für Gargano und Ciampa ist es der lang erträumte Endpunkt einer über zwei Jahrzehnte langen Reise, die vor acht Jahren mit einem Titelgewinn am selben Ort eine wichtige Wegmarke hatte. Ihr langer Weg an die Spitze der WWE-Tag-Team-Division erzählt viel über die jüngere Geschichte der Liga - und den Kulturwandel unter dem Programmlenker „Triple H“ Paul Levesque.

Späte Blüte bei WWE NXT

Gargano und Ciampa waren 2016 auch Schützlinge Levesques, als sie ihren ersten Titel bei WWE gewannen: Die Tag-Team-Gürtel des Aufbaukaders NXT, die sie damals The Revival abnahmen, heute als FTR Aushängeschilder der Konkurrenzliga AEW.

Für Gargano und Ciampa hatte schon der damalige Titelgewinn etwas Märchenhaftes: Die beiden Freunde und Weggefährten waren profilierte Independent-Kämpfer im Nordosten der USA, aber schon rein körperlich war das eher leichtgewichtige Duo nicht die Art von Stars, denen bei WWE eine Karriere zuzutrauen war.

Der in Boston geborene Ciampa - 2005 in einer Rolle als Anwalt in der berüchtigten Fehde zwischen dem Undertaker und Muhammad Hassen zu sehen - war schon 2007 nach wenigen Monaten aus einem WWE-Vertrag entlassen worden. Auch der aus Ohio stammende Gargano kämpfte viele Jahre vergeblich um größere WWE-Auftritte als sein Gastspiel 2007, bei dem er als Cedrick von Haussen, angeblicher Wrestling-Champion aus Liechtenstein, von US-Champ Montel Vontavious Porter vorgeführt wurde.

Acht Jahre später, im Herbst 2015, beherzigten Gargano und Ciampa das Do-it-yourself-Motto, das zu ihrem Teamnamen wurde: Sie ergriffen nochmal die Initiative und kämpften beim zwei Jahre zuvor eröffneten Leistungszentrum von WWE in Orlando vor. Als zunächst vertragslose Kaderergänzungen tauchten sie erstmals bei NXT auf – wo die beiden unter dem damals dort verantwortlichen Levesque groß auftrumpften.

Gargano und Ciampa mit epischer Fehde gegeneinander

Die inzwischen zu herausragenden Ringperformern gereiften Gargano und Ciampa verdienten sich feste Deals und legten bei ihrem Titelgewinn gegen The Revival am Vorabend der Survivor Series 2016 eines der besten Tag-Team-Matches der Ligageschichte hin.

Das Phänomen Gargano / Ciampa wurde noch größer, als Ciampa sich gegen seinen Partner wandte und die beiden eine epische Fehde um den NXT-Einzeltitel begannen. Die wendungsreiche, emotionale und mit Top-Matches gespickte Rivalität – hinter den Kulissen von Liga-Ikone Shawn Michaels mitgestaltet – war aus Sicht vieler das beste Programm, das WWE bis dahin je geboten hatte.

Als Gargano seinen Aufstieg zum NXT-Champ - wegen einer Verletzung Ciampas - am Vorabend von WrestleMania 2019 mit einem Sieg über Adam Cole krönte, feierten Gargano und Ciampa wieder gemeinsam.

Die epische Story um „Johnny Wrestling“ und Freundfeind Ciampa war charakteristisch für das Wirken von Triple H bei NXT: Er trieb damals stark die Öffnung von WWE für ringerisch herausragende, nicht immer nur schwergewichtige Independent-Stars voran, die bei Ligagründer Vince McMahon eher nicht ins Raster gepasst hatten.

Der nächste Schritt folgte lange nicht

McMahon war damals aber immer noch für den WWE-Hauptkader verantwortlich. Und unter seiner Regie blieb Gargano und Ciampa - wie vielen anderen Stars der damaligen NXT-Ära - der nächste Karriereschritt verwehrt.

Gargano und Ciampa wurden 2019 zwar kurz schon mal auf Empfehlung Levesques in den Hauptkader befördert, Ciampas Verletzung aber beendete das Intermezzo schnell, McMahon kam nicht mehr auf das Duo zurück.

Als McMahon dann im Jahr darauf unter dem Eindruck des Aufstiegs von AEW (und dem vergeblichen Versuch, ihn mit NXT als direktem Konkurrenzprogramm aufzuhalten) eine Neuausrichtung von NXT nach seinen Vorstellungen befahl, schien Gargano und Ciampa die Perspektive endgültig verbaut: Gargano ließ Ende 2021 seinen WWE-Vertrag auslaufen und schien unmittelbar vor dem Sprung zu AEW – wie viele seiner alten, von McMahon verschmähten NXT-Kollegen.

McMahon-Skandal wendete das Blatt

Das Blatt wendete sich, als 2022 die Skandal-Affäre um McMahon ins Rollen kam. Nach McMahons vorläufigem Rücktritt beerbte ihn Levesque als Programmverantwortlicher - die Machtübernahme seines alten Förderers bewog Gargano, doch wieder bei WWE zu unterschreiben.

Weil McMahon zwischenzeitlich zurückkehrte, stellte sich bereits die Frage, ob es sich als Fehler entpuppen würde. Im Herbst 2023 - kurz nachdem McMahon das zweite Mal und letztlich endgültig kaltgestellt wurde und Levesque die Alleinverantwortung im Kreativbereich zurückbekam - folgte die Reunion von DIY und der Beginn der gemeinsamen Jagd nach Tag-Team-Gold.

Mit dem Sieg über A-Town Down, die ebenfalls eine persönliche Geschichte mit Gargano haben – Theory war bei NXT sein Sidekick, Waller ein späterer Rivale - hat sich der Kreis für den bald 37 Jahre alten Gargano und den 39-jährigen Ciampa nun nach vielen Jahren geschlossen.