BVB-Stars treffen und würdigen ihren größten Fan bei WWE

Die Stars von Borussia Dortmund schauen in Oberhausen bei WWE - und treffen hinter ihren Kulissen auf ihren größten Fan in der Liga.

Besondere Begegnung zwischen Stars der Fußball-Bundesliga und dem Wrestling-Imperium: Vor der historischen ersten WWE-Großveranstaltung in Deutschland am Samstag haben mehrere Spieler von Borussia Dortmund der Showkampf-Liga einen Besuch abgestattet.

In Oberhausen verfolgten unter anderem Kapitän Emre Can, Julian Brandt und Nico Schlotterbeck die Tour, die am Wochenende in der Veranstaltung Bash in Berlin gipfeln wird. Hinter den Kulissen trafen sie dann neben den deutschen WWE-Stars Ludwig Kaiser und World Champion Gunther aus Österreich auch ihren größten Fan bei WWE: den früheren Champion Sheamus. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)