WWE-Ring kracht unter zwei Kolossen zusammen!

Im Hauptkampf der TV-Sendung Monday Night RAW haben sich die beiden Superschwergewichte Braun Strowman und „Big“ Bronson Reed einen chaotischen Kampf geliefert, beim dem am Ende der Ring unter den beiden Kolossen kollabierte - und es war nicht die letzte Überraschung, die die Wrestling-Liga an diesem Abend parat hatte. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

WWE RAW: Ring kollabiert unter Braun Strowman und Bronson Reed

Strowman - nach WWE-Angaben 174 Kilo schwer – und Reed (150) befinden sich seit einigen Wochen in einer Fehde, die nun in einem „Last Monster Standing Match“ gipfelte. Ziel war eine klassische K.o.-Aktion, bei der der Gegner so lange liegen bleiben sollte, bis der Ringrichter bis 10 zählte.

Speziell in den letzten Minuten artete der Fight in der Stadt Evansville in Indiana völlig aus: Reed wurde außerhalb des Rings gegen handgreiflich gegen den als General Manager von RAW auftretenden Adam Pearce, eine Armada von Offiziellen schritt ein – bis Strowman vom obersten Seil spektakulär in den Pulk flog und alle niederriss.