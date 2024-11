WWE deutet die nächste große Reunion an

Martin Hoffmann 12.11.2024 • 07:36 Uhr Führt der Konflikt mit der neuen Bloodline auch Roman Reigns und Seth Rollins wieder zusammen? Bei RAW gibt es recht eindeutige Signale.

Eines der spektakulärsten WWE-Matches des Jahres nimmt Formen an - beinhaltet es eine spektakuläre Reunion?

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei den Survivor Series am 30. November wird die neu formierte „Original Bloodline“ (Roman Reigns, Jimmy und Jey Uso, Sami Zayn) in einem „War Games Match“ auf die neue Bloodline treffen (Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tama Tonga, Tanga Loa). Hinter der schon am Wochenende fixierten Käfigschlacht stehen aber noch zwei Fragezeichen: Beide Teams sollen noch einen fünften Mann benennen. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW deutete sich an, dass auf der Seite von Reigns noch ein alter Bekannter ins Spiel kommen wird: sein langjähriger Weggefährte Seth Rollins, der von Zayn - bislang vergeblich - umworben wurde.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zwei Drittel von The Shield bald wieder vereint?

Zur Erinnerung: Reigns und Rollins begannen ihre WWE-Karriere Ende 2012 gemeinsam als Teil der Gruppierung The Shield mit Dean Ambrose (heute als Jon Moxley World Champion des Konkurrenten AEW).

Die Storywelt von WWE hat die beiden seitdem mehrfach auseinander- und wieder zusammengeführt, zuletzt war Rollins bei WrestleMania beteiligt am Ende der dreieinhalbjährigen Rekord-Regentschaft von Reigns als WWE Universal Champion und tat sich an Tag 1 mit Nachfolger Cody Rhodes gegen Reigns und Dwayne „The Rock“ Johnson zusammen.

Partner waren Reigns und Rollins nicht mehr seit der letzten Shield-Reunion von Ambroses Abgang im Jahr 2019. Nun scheint WWE auf die alte Bande zurückzukommen.

Auch World-Title-Match offiziell

Bei RAW boten sowohl Zayn als auch Sikoa Rollins einen Platz in ihrem Team an, Rollins zeigte aber beiden die kalte Schulter: Er sagte Zayn, dass er Reigns besser als alle kenne und geschockt sei, dass ihm wieder jemand vertraue, er werde nie wieder an Reigns‘ Seite stehen. Sikoa beschied er später allerdings auch, dass er erst recht nicht an der Seite eines „Möchtegern-Roman-Reigns“ kämpfen werde.

{ "placeholderType": "MREC" }

Weil nach RAW auch schon die Episode für kommende Woche aufgezeichnet wurde, ist auch schon klar, wie es weitergehen wird: In dieser Folge wird Sikoa Rollins‘ aktuellen Erzrivalen Bronson Reed zu einem Sieg über den „Visionary“ verhelfen - es ist ein ähnliches Szenario wie das, was zuvor Jey Uso zurück an Reigns‘ Seite getrieben hatte.