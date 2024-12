Emotionales Ende eines fünf Jahre langen WWE-Dramas: "Es hätte nicht perfekter sein können"

Martin Hoffmann 17.12.2024 • 07:23 Uhr Die zurückgekehrten War Raiders gewinnen bei WWE RAW die Tag-Team-Titel und lassen auf emotionale Weise fünf bittere, von Verletzungen geprägte Jahre hinter sich.

Geschichte haben sie bei WWE schon einmal geschrieben - dieser Triumph aber schmeckt doppelt bis dreifach so süß.

Zum ersten Mal seit fünf Jahren tragen die War Raiders (Erik und Ivar) wieder Titelgold bei der weltgrößten Wrestling-Liga: Im Hauptkampf der Montagsshow Monday Night RAW nahmen sie Finn Balor und JD McDonagh von The Judgment Day die World Tag Team Titles ab. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Es war die emotionale Krönung einer dramatischen, von schweren Verletzungen gepflasterten Reise, in deren Verlaufen beiden athletischen Schwergewichten das Karriere-Ende und Schlimmeres gedroht hatte.

Für die War Raiders endet ein langes Drama

Der 40 Jahre alte Erik (Raymond Rowe) und Altersgenosse Ivar (Todd Smith) sind seit 2014 ein Duo und hatten sich schon vor ihrer WWE-Zeit als eines der spannendsten Tag Teams der Showkampf-Welt profiliert: Als sie Anfang 2018 bei WWE unterschrieben und im Jahr darauf erstmals die Tag-Team-Titel im Hauptkader errangen, wurden sie zum ersten Gespann, dass die Titel bei WWE, der einst wichtigsten US-Independentliga ROH und der japanischen Traditionsliga NJPW errungen hatte.

Nach dem Titelverlust Anfang 2020 (damals gegen Seth Rollins und Buddy Murphy) verlief die Karriere von Erik und Ivar jedoch wechselhaft und voller Verletzungsrückschläge: Im Herbst 2021 musste Ivar wegen einer Nacken-OP sieben Monate pausieren, im Herbst 2022 zerriss eine Fußverletzung Eriks das Team erneut monatelang, ein Jahr später musste Erik wegen einer Nacken-OP nochmal zwölf Monate pausieren. Ivar, der dann eine Weile als Einzelwrestler unterwegs war, wurde im Frühjahr 2024 wegen einer nach eigener Auskunft „sehr ernsten“ Nackenverletzung dann selbst für knapp sechs Monate außer Gefecht gesetzt.

Im Oktober folgte das gemeinsame Comeback, erstmals seit Jahren auch wieder unter dem Namen „War Raiders“, mit dem sie außerhalb von WWE und im Aufbaukader NXT populär geworden waren. Erik und Ivar gewannen nach ihrer Rückkehr ein Turnier, das ihnen eine Titelchance einräumte, nun folgte in Ivars Heimatstadt Boston die erneute Krönung - mit Hilfe eines Eingriffs des mit Balor rivalisierenden Damian Priest, der Judgment Day vom unfairen Einsatz eines Stuhls abhielt.

Durch eine triumphale Siegesfeier mit Feuerwerk wurde der Titelgewinn gebührend inszeniert - in einem anschließenden Backstage-Interview unterstrichen Erik und Ivar, was ihnen der Sieg bedeutet.

„Es hätte nicht perfekter sein können“

„Es war ein langer, langer, schlimmer, brutaler, herausfordernder Weg”, sagte Ivar: „All die Rück- und Fehlschläge, all die Herzschmerzen und Operationen. Nach allem, was wir durchgemacht haben, jetzt diesen Moment zu erleben - in meiner Heimatstadt, vor den Augen meiner Familie und Freunde: Es könnte nicht emotionaler sein, es könnte nicht perfekter sein, dass das, was wir geleistet haben, uns an diesen Punkt gebracht hat.“

Erik ließ darauf noch etwas tiefer blicken: „Beide von uns haben in den letzten fünf Jahren und auch davor schon mehrfach gesagt bekommen: Wir können vielleicht nie wieder wrestlen. Wir können vielleicht nie wieder laufen. Ich könne vielleicht nie wieder meine Söhne auf dem Arm halten. Wir haben es überstanden, sind weiter hier und haben nun das. Ich kann in Worten nicht ausdrücken, was das für uns bedeutet.“

Abschließend wandte sich Erik noch an seine beiden Kinder: „Ezekiel, Cash-Boy (Raymond Cash, d. Red.): Papa hat es geschafft.“ Ezekiel, das zweite Kind, das Erik mit Wrestler-Kollegin und Managerin Sarah Logan (Valhalla) hat, ist erst vor einem Monat auf die Welt gekommen.

WWE stellt Weichen für RAW-Wechsel zu Netflix

Zusätzlich zu dem emotionalen Sieg der War Raiders stellte WWE bei RAW auch schon einige Weichen für die heiß erwartete erste Episode 2025, mit der die Show am 6. Januar den Wechsel zu Streaming-Riese Netflix vollziehen

wird.

Mit dem sich seit Wochen andeutenden Duell zwischen CM Punk und Seth Rollins ist ein absolutes „Big Match“ fixiert - Punk und Rollins eröffneten die aktuelle Ausgabe mit einem Wortgefecht und einer Prügelei.