Mit diesen Szenen bahnt WWE einem großen Paukenschlag den Weg

Bei den Survivor Series in Vancouver in der Nacht zum Sonntag gewann die von CM Punk verstärkte Original Bloodline um Roman Reigns die „War Games" gegen die neue Bloodline um Solo Sikoa. Im Zentrum der Matchstory standen stetige Spannungen zwischen Reigns und Punk, die in der Käfigschlacht zwar nicht überkochten - aber offensichtlich die Saat für ein Duell in der Zukunft legen sollten. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)